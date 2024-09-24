Десять личных приёмов граждан проведут депутаты в Штабе общественной поддержки

В течение месяца депутаты «Единой России» проведут 10 приёмов на базе Штаба общественной поддержки Камчатского края (ул. Ленинская, 18), рассказали ИА «Камчатка» в городской Думе ПКГО.

«В приёмные часы жители Петропавловска-Камчатского могут обратиться к депутатам по любым вопросам, решение которых входит в компетенцию Городской Думы. Подробный график организации приёма граждан доступен по ссылке https://duma.pkgo.ru/deyatelnost/zasedaniya-dumy/grafik-priema-grazhdan.php .» — говорится в сообщении.

Также продолжаются регулярные приёмы председателя Городской Думы и его заместителей на ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна», кабинет №106). Встречи проводятся во второй и четвёртый вторник месяца с 16 до 18 часов. В следующем месяце приёмы назначены на 8 и 22 октября.

Напомним, записаться на приём можно по телефону 303-100 (доб. 2450 – приёмная Городской Думы ПКГО) или по электронной почте duma@pkgo.ru.