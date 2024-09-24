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  4. Владимир Солодов поручил Евгению Беляеву достроить дорогу у станции скорой помощи в Петропавловске

Владимир Солодов поручил Евгению Беляеву достроить дорогу у станции скорой помощи в Петропавловске

12:50
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Владимир Солодов поручил Евгению Беляеву достроить дорогу у станции скорой помощи в Петропавловске

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу исполняющему полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа Евгению Беляеву завершить строительство дороги на перекрестке улиц Ларина и Академика Королёва в 2025 году. Из-за ошибок в документации, которые допустили в предыдущие годы, уже несколько лет город не может завершить строительство. В результате на одной из самых оживлённых трасс города автомобилисты вынуждены ездить по участку, лишённому асфальта.

«Вопрос с перемычкой на Ларина - Королёва мы неоднократно обсуждали. Это одна из задач, которую городу нужно довести до решения. Да, здесь есть сложности и накопленный багаж проблем, но нужно найти решение. В 2025 году развязка должна быть сдана – пора поставить точку. Попрошу, Евгений Александрович, личное внимание этому вопросу уделить», - сказал Владимир Солодов.

Объект строительства дороги Ларина – Королёва юридически разделён на три участка: примыкание к федеральной трассе; улица Королёва до кольца; участок по улице Ларина – от кольца до жилых районов. Уже начался капитальный ремонт федеральной трассы А-401 морпорт – аэропорт, к которой как раз примыкает этот участок. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

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