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Почти 3,7 миллиона тонн водных биоресурсов выловили российские рыбаки

10:50
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Почти 3,7 миллиона тонн водных биоресурсов выловили российские рыбаки

Российский вылов приближается к 4 миллионам тонн. С начала года по 16 сентября российские рыбопромышленники добыли 3,68 миллиона тонн водных биоресурсов (-8,5 % к прошлому году). Около 76 % пришлось на Дальний Восток. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Там добавили, что вылов минтая остался на уровне прошлого года — 1 640,2 тысячи тонн.

Добыча по другим основным видам распределилась так:
  • сельдь тихоокеанская — 323,3 тысячи тонн (+16%);
  • сардина иваси — 225,5 тысячи тонн (+38%);
  • тихоокеанские лососи — 220 тысяч тонн (-63%);
  • треска — 279 тысяч тонн (-9%);
  • пикша — 44,2 тысячи тонн (-25%);
  • мойва — 51,7 тысячи тонн (+124%);
  • сельдь балтийская — 18,6 тысячи тонн (-5%);
  • шпрот — 30,4 тысячи тонн (-5%).
Производство рыбопродукции составило 2 312,3 тысячи тонн, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года. Около 1 368,3 тысячи тонн продукции уже доставлено в российские порты, дополнили в ВАРПЭ.
На Камчатке и Чукотке, по состоянию на 22 сентября, уровень освоения квот составляет 75,7 %. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 825 524 тонны водных биоресурсов (неделя +8 923 тонны). К показателям 2023 года объём добычи меньше на 104 645 тонн, или 88,7 % к 2023 году. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.
Что касается лососёвой путины, по данным на 22 сентября, вылов составляет 130 851 тонну, освоение – 70,9 % от объёма возможного вылова в 184 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 4 109 тонн (в 2022 году – 134 619 тонн).
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», лососёвая путина в Камчатском крае завершается с 00 часов 30 сентября. Это касается промышленного рыболовства, любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, традиционного рыболовства (для общин и физических лиц) в отношении тихоокеанских лососей и гольцов на Восточном и Западном побережьях Камчатки.
Срок закрытия любительского рыболовства в отношении тихоокеанских лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах определен с 00 часов 31 октября.

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