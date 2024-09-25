​Сотрудники пожарной службы Камчатки успешно справились с условным пожаром на ТЭЦ-1

По легенде, из-за перепада давления в камере сгорания третьего котла произошла разгерметизация кубика охлаждения котла. В результате этого на площади 30 квадратных метров произошло возгорание легковоспламеняющихся отложений в самом кубике.

Администрация предприятия должна была не только проверить системы оповещения и тушения пожара, но и оперативно эвакуировать персонал, а также подготовить допуски и схемы тушения пожара.

На место происшествия по третьему рангу вызова в считанные минуты прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К этому моменту поступила новая вводная — огонь распространился на площади 70 квадратных метров, один рабочий оказался отрезан от эвакуационных путей «дымовой завесой».

На этот раз пожарным необходимо было не только спасти сотрудника предприятия и потушить возгорание, но и оказать помощь коллегам, попавшим в «аварийную» ситуацию.

В ходе учений произошла нештатная ситуация, и одно из звеньев газодымозащитной службы попало под «завал». Пострадавшие пожарные подали по рации специальный сигнал бедствия «Мэй-дэй». Его используют в ситуациях, которые представляют непосредственную опасность для жизни спасателей и пожарных. На помощь пожарным подоспели их коллеги, которые освободили пострадавших из «завалов» и вытащили их на свежий воздух.

ТЭЦ-1 является потенциально опасным объектом. Здесь хранится много газа, такого как кислород, водород. Также используется оборудование, работающее под повышенным давлением, много масел и других легковоспламеняющихся веществ. Плюс ко всему, для сжигания используется органическое топливо. Вместе эти аспекты значительно увеличивают риск возникновения крупного пожара на объекте.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю по государственной противопожарной службе Василий Кухтинов отметил, что подразделения с боевой задачей справились, учебные цели достигнуты.

В учениях приняли участие огнеборцы Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона, бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники краевого управления Росгвардии.