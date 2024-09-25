Камчатские пловцы выступят на Всероссийской летней Гимназиаде

Сборная Камчатского края по плаванию отправляется на Всероссийскую летнюю Гимназиаду среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Соревнования пройдут с 26 по 29 сентября в Саранске. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию.

В состязаниях в восьми видах спорта будут участвовать юноши и девушки в возрасте до 18 лет, это больше 800 человек из 15 субъектов России.



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