Камчатские пловцы выступят на Всероссийской летней Гимназиаде

Сборная Камчатского края по плаванию отправляется на Всероссийскую летнюю Гимназиаду среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Соревнования пройдут с 26 по 29 сентября в Саранске. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию.
В состязаниях в восьми видах спорта будут участвовать юноши и девушки в возрасте до 18 лет, это больше 800 человек из 15 субъектов России.
В программе:
- 23-25 сентября - художественная гимнастика (СК «Мордовия»), дзюдо (СШОР по боксу имени О. Маскаева);
- 26-29 сентября - плавание (Дворец водных видов спорта);
- 27-30 сентября - самбо (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
- 1-4 октября - вольная борьба (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
- 3-6 октября - баскетбол (СШОР по боксу имени О. Маскаева);
- 6-9 октября - греко-римская борьба (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
- 7-10 октября - мини-футбол (стадион «Старт»);
- 10-13 октября - спортивная гимнастика (СШОР по спортивной гимнастике Л. Я. Аркаева), лёгкая атлетика (стадион «Старт»).