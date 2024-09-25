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Камчатские пловцы выступят на Всероссийской летней Гимназиаде

12:17
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Камчатские пловцы выступят на Всероссийской летней Гимназиаде

Сборная Камчатского края по плаванию отправляется на Всероссийскую летнюю Гимназиаду среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Соревнования пройдут с 26 по 29 сентября в Саранске. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию.

В состязаниях в восьми видах спорта будут участвовать юноши и девушки в возрасте до 18 лет, это больше 800 человек из 15 субъектов России.
В программе:
  • 23-25 сентября - художественная гимнастика (СК «Мордовия»), дзюдо (СШОР по боксу имени О. Маскаева);
  • 26-29 сентября - плавание (Дворец водных видов спорта);
  • 27-30 сентября - самбо (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
  • 1-4 октября - вольная борьба (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
  • 3-6 октября - баскетбол (СШОР по боксу имени О. Маскаева);
  • 6-9 октября - греко-римская борьба (СШОР спортивной борьбы и дзюдо А. В. Мишина);
  • 7-10 октября - мини-футбол (стадион «Старт»);
  • 10-13 октября - спортивная гимнастика (СШОР по спортивной гимнастике Л. Я. Аркаева), лёгкая атлетика (стадион «Старт»).

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