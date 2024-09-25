Камчатских школьников и студентов обучат финансовой грамотности

Учащихся Камчатки приглашают на уроки по финансовой грамотности. Новая сессия онлайн-уроков для школьников и студентов колледжей стартовала 20 сентября. Всего в расписании 28 занятий по финансовой грамотности и профориентации. Во время обучения ребята узнают, как правильно распоряжаться своими деньгами, выбирать финансовые продукты, а также смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

В осеннюю сессию также включены занятия по трём новым темам и интерактивные задания. Так, ученикам 5–7 классов расскажут, какими способами сейчас можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников. Старшеклассников на уроке-квесте научат защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, и познакомят с новой формой российских денег на занятии «Цифровой рубль. Мифы и реальность».

«В этом году уроки будут проходить в прямом эфире с 10:00 по камчатскому времени, поэтому и жители нашего региона смогут подобрать для себя удобные часы просмотра. Получить сертификат можно будет уже на следующий день после изучения урока. Для этого нужно активно в нём участвовать и ответить на несколько вопросов при подключении», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Камчатскому краю Иван Редозубов.

Осенняя сессия продлится до 13 декабря. Подробное расписание, информация об экспертах и другие материалы размещены на сайте проекта по ссылке: https://dni-fg.ru/

Осенью прошлого года в сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности приняли участие ученики 60 % камчатских школ, более 80 % студентов учебных заведений профессионального образования и учащиеся всех региональных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.