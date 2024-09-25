Косолапая экспансия на Камчатке

Видео с косолапыми хозяевами леса в этом сезоне — в топе контента новостей и соцсетей. Сложнее сказать, где медведей не видели и не снимали. В ряде отдалённых районов из-за медвежьей экспансии пришлось объявлять режимы повышенной опасности. Но хищники, кстати, не сильно удивляют сельчан — места всё-таки дикие. Другое дело — бесконечная беготня медведей по Вилючинску, Елизово и тем более по центральной площади Петропавловска-Камчатского и близлежащим дворам.

Действия власти

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил увеличить численность групп, которые занимается контролем выхода медведей в населённые пункты региона.

«Число выхода хищников к людям в центральной агломерации участилось. Мы видим, что ситуация угрожающая. Люди действительно боятся, и это понятно – медведей много и выходят они часто. Поэтому, кроме той работы, которая уже проводится охотниками, специалистами во взаимодействии с МВД, нам требуется дополнительное усиление. Прошу вместе с главами муниципальных образований продумать, как повысить численность этих групп и увеличить оперативность реагирования», – сказал глава региона.

Ответственные за выполнение — зампред правительства Роман Василевский, министр лесного и охотничьего хозяйства Дмитрий Щипицын и главы муниципалитетов. Это реакция на многочисленные сообщения о появлении медведей в городах и поселках края.

«Стреляли — не перестреляли»

Самой вероятной, как, впрочем, и очевидной причиной нетрадиционного поведения косолапых специалисты называют бескормицу. Если в прошлые годы Камчатка била рекорды по добыче тихоокеанских лососей, то нынешним летом и осенью пришлось ставить рекорд по отстрелу медвежьей братии. С ягодой тоже как-то не задалось. Холодно.

А медведи всегда в поисках еды. Если её недостаточно, то думают где её можно найти, сильно не напрягаясь. Звери они умные, ловкие, сильные, быстрые и очень любопытные. Кроме того, с отличной памятью и здоровой хитростью. Зверь опасный, ибо дикий!

Как доложил губернатору зампред правительства края Роман Василевский, в этом сезоне было получено более 450 сообщений о выходе медведей в населенные пункты. Оперативными группами только за последнюю неделю ликвидированы около 30 зверей.

«В целом в Камчатском крае на 23 сентября произведен отстрел 212 особей медведя. Этот те самые случаи, когда невозможно было решить проблему по-другому. Самый многочисленный объем зверя, выходившего в населенные пункты и отстреленного, был июле и в сентябре. Наибольшее количество выходов медведя зафиксировано в Елизовском муниципальном районе – было совершено 187 выездов и застрелено 107 особей. Второе и третье место – Петропавловск-Камчатский и Вилючинск», – сообщил Роман Василевский.

«Экспертные мнения» камчатцев

Многие люди напуганы поведением медведей, возмущаются методами борьбы с ними. Бурю обсуждений вызвало видео, на котором мишку возле учебного заведения в центре краевой столицы гоняет автомобиль Росгвардии. Некоторые считают, что пугать животных бессмысленно, а нужно сразу стрелять на поражение. И в целом активнее защищать «человеческую» территорию. Об этом камчатцы пишут в соцсетях, в том числе губернаторских.

- «Интересно а губеру докладывают? Чо за хрень твориться? Уже по городу опасно ходить».

- «Безопасность людей — вот главное! Кого потом "благодарить" родственникам, если бегающий по городу мишак порвёт их человека... ».

Удобно устроившись на диване, некоторые даже советуют как и чьими силами истреблять непрошенных гостей:

- «А я считаю, надо провезти "войсковую операцию", брать срочков, сухпайки и наши зелёные территории и наши сопки обследовать. Нечего срочникам прохлаждаться».

Владимир Шаблий, до недавнего времени возглавлявший группу реагирования в Петропавловске-Камчатском, с данным «экспертом» не согласен:

«Да нет, они ещё себя перестреляют, там опыт нужен. А вот общество охотников, а точнее председатель, который сидит и только пиарится, должны в угодьях вокруг города регулировать численность. А он постоянно в отпуске или делает вид работы! Хорошо устроился за счёт охотников зарплату получать, ровно на попе сидя!».

Сам Владимир Викторович ещё летом покинул общественную должность дружинника по медведям. В своём канале в Telegram он упомянул о причинах такого решения:

«На своей машине, своём топливе… В своё время и в лучшем случае может заплатят копейки за топливо. Даже дело не в этих копейках, а в том, что администрация вспоминает о тебе, как только шумиха подымается!».

Возможно, сейчас, в связи с поручением губернатора чиновники призадумались над тем, как мотивировать к работе участников групп реагирования.

«Это мы виноваты!»

Одной из основных причин вторжения косолапых Шаблий называет безответственную деятельность человека.

Так, по границе населённых пунктов находится много ферм по выращиванию лошадей и овец. Медведи там частые гости. Только в этом году хищники убили 37 и ранили 8 домашних животных, в основном скот. Для их атак на сельскохозяйственное поголовье есть конкретные причины.

- Кто-то выставил десяток мешков таких отходов, которые очень сильно пахнут. На них кормились три медведя, двоих мы отстреляли. Это же человеческая деятельность, это мы виноваты!.

По наблюдениям Владимира Шаблия, большинство фермеров даже в этом году не предприняли действий по защите своих хозяйств. Не появилось оград, не укреплены хозяйственные сооружения для содержания скота, а жалобы от них не прекращаются.

В этом году от хищных лап реально пострадали два человека — один погиб и один тяжело ранен. Статистика печальная, но и в обычные годы число подобных трагедий примерно такое же.

Более того, нападения этим летом произошли не в населённых пунктах. Рыбак стал жертвой медведицы с медвежатами, а дело было на нерестовой речке в тёмное время суток — «идеальные» условия для трагического исхода. А пострадал от косолапого, но выжил мужчина в лесу, неподалёку от СНТ «Авача-1» на территории Елизовского района.

Лес вблизи дач, где запах человеческой еды и продуктовых отходов привлекает медведей, традиционно опасен. Судя по всему, голодный летне-осенний период не позволил медведям нагулять нужное количество жира для безмятежного зимнего сна в берлогах.

Охотоведы говорят, что мишка сам пугается, правда, не так сильно как люди. Ему грозит отстрел, если он не найдёт путь в лес. Не нагуляет жира - не уляжется. А вот зимой медведь -"шатун" действительно представляет реальную угрозу.

Уже сегодня многие говорят, что надвигающаяся зима и для жителей Камчатки, и для общественных антимедвежьих дружин может оказаться не менее беспокойной.

Мария Шупеник