Для выполнения задач рыбной отрасли необходимы высокопрофессиональные специалисты — Ирина Яровая 

Предложение направлено вице-спикером ГД в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Для выполнения сразу несколько важнейших задач рыбной отрасли, таких как продовольственная безопасность, строительство судов, транспортная логистика необходимы высокопрофессиональные специалисты из разных субъектов Российской Федерации, которые после обучения гарантированно отработают по полученной специальности», —сказала Ирина Яровая.

«Разработанный мною федеральный закон о целевой подготовке кадров, действие которого распространяется на высшее и среднее профессиональное образование, предложил беспрецедентно новый механизм решения кадровой потребности – открытый и конкурсный целевой набор. Для поддержки рыбной отрасли в закон о целевой подготовке кадров заложила прямую возможность для всех организаций, относящихся к сельхозпроизводителям, готовить специалистов за счет бюджета и гарантии отработки в рыбной отрасли. Сделав целевой набор доступным для всех на честной конкурсной основе, мы впервые реально увидели готовность ребят из других субъектов ехать работать на Дальний Восток, тем самым создали и впервые дали инструмент умной внутренней миграции», — подчеркнула автор закона о новом механизме целевого обучения.

«Учитывая это, считаю крайне важным предусмотреть в нацпроекте «Кадры» создание морских колледжей с направлениями подготовки

по рыболовецким профессиям во всех прибрежных субъектах Дальнего Востока. Данное предложение направлено мною в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Предлагаемые мною решения поддержаны отраслью, профильными ФОИВами, направлены на обеспечение поручений Президента, обеспечение кадровой потребности рыбной отрасли и развития кадров России и регионов»,— сообщила Ирина Яровая.