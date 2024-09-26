Решаем вместе: Более двух тысяч жителей Петропавловска высказались за благоустройство парка «Молодёжный»

В Камчатском крае проходит голосование за благоустройство общественных мест и дорог. Это часть программы «Решаем вместе», которую предложил губернатор Владимир Солодов.

Проголосовать можно на сайте «Камчатка в порядке». Там муниципалитеты края представили проекты, которые улучшат жизнь людей. Они хотят сделать лучше детские и спортивные площадки, скверы и парки, прогулочные зоны и пешеходные дорожки.

За парк «Молодёжный» в Петропавловске-Камчатском уже проголосовали больше 2000 человек. Этот проект предложило региональное отделение «Движения первых». Они хотят сделать молодёжный парк на улице Пограничная рядом с Электроном.

В проекте написано, что в парке можно будет отдыхать и гулять круглый год. Он будет ориентирован на молодёжь, но и взрослым с детьми там будет удобно.

Проголосовать за проект можно до 30 сентября на сайте «Камчатка в порядке». Чтобы проголосовать, перейдите по ссылке: https://vporyadke41.ru/voting/#.

Проект-победитель начнут делать в 2025 году. Финансирование идёт из краевого бюджета.