неДоступная рыбопродукция

На Камчатке закончились времена, когда забить домашнюю морозилку свежим и малосолёным лососем было традиционным и недорогим способом обеспечить семейную «продовольственную безопасность» на зиму. Теперь, когда тушка кижуча в полтора кг с головой, хвостом и потрохами обходится почти в тысячу рублей, число запасливых семей резко сократилось.

Путинный «неурожай» 2024 года породил на лосось удивительные цены. Свежая и мороженная горбуша стоит 350 рублей, кижуч – 450-500 рублей за кг, а прилавки с чавычей, не говоря уж об икре, камчатцы скромно обходят стороной.

В этом году рыбные рынки Камчатки окончательно превратились в сувенирные лавки для туристов.

Такие цены не только на рынках Петропавловска, но и, например, в торговых точках Колхоза им. Ленина. В недавнем прошлом цены в торговой сети предприятия позиционировались как социальные, но сейчас на этом понятии не акцентируют. Наверное, не от хорошей жизни, ведь у рыбаков много проблем. Но камчатцам никто не объясняет, куда с прилавков пропали популярные и недорогие сорта рыбы — корюшка, чёрный и белый палтус, макрорус, филе трески? Куда делись абсолютно все достойные рыбные консервы из качественного сырья, в том числе производимая в море печень трески и минтая?

И вообще куда пропали сами ранее многочисленные торговые точки крупных камчатских рыбопромышленных предприятий?

Конечно, качественную камчатскуюрыбную продукцию, свежую и консервированную, и сегодня можно купить на рынках, но цены не рассчитаны на массового покупателя. Кстати, все приличные консервы от камчатских производителей подверглись общемировому тренду даунсайзинга — масса нетто в баночках с традиционных 250 граммов «растаяла» до 200.

Ну, а в качестве «доступной рыбы» жителям Камчатского края, лидера рыбохозяйственного комплекса страны, предлагается нечто слипшееся в процессе заморозки, возможно неоднократной.

Что поручил президент

С одной стороны рыбная промышленность наращивает обороты в добыче и производстве рыбной продукции: уже 2023 год стал рекордным по вылову рыбы — значение увеличилось почти на 10%. А за последний год, даже несмотря на отсутствие рекордов по лососёвой путине, добыча рыбы всё равно увеличилась на 16% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

С другой стороны, согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, в схватке между птицей, мясом животных и рыбой в абсолютных аутсайдерах остаётся рыба. Птицу регулярно потребляет 62% россиян, мясо — 27%, на долю рыбы приходится лишь 11%.

4% россиян и вовсе отказались от рыбы, остальные покупают её нерегулярно.

В октябре прошлого года сам президент России озаботился низким потреблением рыбы в стране. И поручил разработать план, благодаря которому отечественная рыбная продукция станет востребованной хотя бы к 2030 году. Перед правительством РФ Путин поставил задачу стимулировать глубокую переработку рыбы и повысить доступность рыбной продукции для потребителей.

С того момента прошёл год, а дела с доступностью рыбы, похоже, повернулись в прямо противоположную сторону.

«Доступность не обеспечим, но попробуем убедить»

Поручение главы государства увеличить потребление россиянами рыбопродукции надо как-то выполнять. А если не получается — хотя бы «экспертно» поговорить об этом. Болезненный вопрос обсуждали на мероприятиях прошедшего в сентябре в Санкт-Петербурге Международного рыбопромышленного форума и представители госорганов, и рыбопереработки, и ритейла, даже ресторанного бизнеса.

О том, что рыба от столов россиян максимально отдалилась, прекрасно знают в Рыбном союзе. За десять лет на 27% — такой спад потребления рыбы фиксируют аналитики этого объединения предпринимателей. И что же предлагает в ответ на этот «вызов современности» сам Рыбный союз?

Оказывается, нужно просто объяснять людям, что рыба полезна для здоровья — этот посыл стал основным в выступлении председателя Рыбного союза Александра Панина на круглом столе «Рыба есть». Достойная находка!

«На мой взгляд, в забеге с целью увеличить внутреннее потребление рыбной продукции в стране главное, что нужно поменять, это устоявшийся ярлык «Рыба дорогая», — заявил глава объединения.

Тезис о дороговизне рыбы Панин считает «навязанным извне». Отмечает, что рыба и продукция из неё разнообразны по цене. Но тут же и подтверждает — да, дорого, но даёт этому объяснения.

Цена на рыбу формируется под влиянием рыночных условий, подчеркнул эксперт. В России порядка 2800 добывающих компаний, 1200 — рыбоперерабатывающих и 1800 — занимающихся торговлей рыбой и рыбной продукцией. Рыба и вылавливается, и производится, и торгуется на высококонкурентном рынке.

«Цена, которую мы имеем сегодня в наших магазинах, — это рыночная цена, обусловленная экономическими реалиями», — акцентировал Александр Панин.

Руководитель союза призвал отказаться (в том числе в СМИ) от постоянных сравнений цены у рыбаков и на полке. Такое сопоставление некорректно, подчеркнул глава объединения.

«Мы с вами должны понимать, что рыба от рыбака и та рыба, которая даже просто вот в непереработанном виде лежит на полке, это далеко не одно и то же. И поэтому она не может просто стоить одинаково», — подчеркнул он.

До того, как продукция попадает в розничную продажу в привычном и удобном для потребителя виде, она проходит целый ряд операций, которые отражаются на себестоимости, — и это характерно для множества отраслей. Никто ведь не удивляется, почему готовый костюм и кусок ткани, из которого он пошит, стоят по-разному. То же самое — и с рыбной продукцией, провёл аналогию председатель союза.

«Мы находимся в экономических реалиях высококонкурентного рынка, и цена на рыбу — она рыночная», — отметил Панин.

А говорить о рыбной продукции, по мнению главы объединения, нужно через оценку ценности, которую она даёт для качества питания и качества жизни россиян.

Что предложил губернатор

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на сессии «Российская рыба: как стимулировать рост потребления» в рамках Международного рыбопромышленного форума озвучил ряд конкретных предложений, которые могут увеличить в стране употребление дикой камчатской рыбы.

Одна из ключевых задач — обновление рыбного меню в дошкольных и школьных учреждениях.

«Задача — научить наших детей есть рыбную продукцию с раннего возраста. На мой взгляд, лобовое решение сделать в детских садах и школах норматив потребления рыбы, даст обратный эффект. Сейчас образовательные учреждения отбивают охоту есть рыбу. Со школьных лет многие из нас помнят, что рыба на обед — это что-то неприятное, некрасивое, невкусное и костлявое. Поэтому нам важно в детском питании уделять внимание именно качеству тех блюд, которые мы предлагаем детям», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Можно было бы ввести единую маркировку. Для начала — для всей российской рыбы. Чтобы покупатель видел — это рыба из России, а эта — из-за рубежа. Человек сможет осознанно сделать выбор, ведь сейчас мало какой покупатель понимает, марокканский в магазине лосось, чилийский, аквакультурный или дикий российский. Можно добавить метки “без повторной заморозки”. В целом считаю, что отсутствие на рынке сильных брендов российской рыбы — это вызов», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что одна из проблем — качество рыбной продукции, особенно в отдалённых от Дальнего Востока городах. Жители центральной части России не видят на прилавках дальневосточную рыбу приемлемого качества, поэтому выбирают импортную. Решением этой проблемы может стать налаживание системы логистики.

Владимир Солодов также добавил, что сейчас потребитель ожидает разнообразия продукции. В том числе — с дифференцированием по возрастным группам покупателей. Глава региона предложил проанализировать предпочтения людей в возрасте до 35 лет и сфокусироваться на их запросе. В том числе потому, что молодые люди быстрее других категорий граждан сокращают потребление рыбы. В июле 2024 года Правительство РФ приняло дорожную карту по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года. В План вошли разделы практически по всем предложениям отраслевых экспертов и, в том числе — от Камчатского края.

«Факт утверждения этой дорожной карты чрезвычайно важен — он фиксирует, что увеличение потребления рыбы — это цель. Во время согласования дорожной карты я, как один из инициаторов, проходил достаточно сложные дискуссии, где приходилось обосновывать, почему это нужно. Почему рыба, а не курица или другие виды белка. Однако сейчас уже зафиксирован индикатор в виде количества потребляемой рыбы на человека. Зафиксирована система подсчета, зафиксированы основные направления работы и создана специализированная организация, которая этим занимается. А значит, созданы условия для достижения результата», — сказал Владимир Солодов.

А не начать ли с Камчатки?

Обсуждение проблемы низкого потребления рыбы серьёзными людьми на статусном форуме, несомненно, очень важно, но вряд ли для широкой аудитории. Многое из сказанного разными «экспертами» для большинства камчатцев — белый шум, а отдельные тезисы, мягко говоря, веселят.

К сожалению, даже жители Камчатки как самого рыбного края в стране не могут себе позволить помочь рыбопромышленникам выполнить поручения главы государства — трескать полезную и качественную рыбу за обе щеки. Сопоставив с помощью домашних весов и калькулятора все за и против, с каждым годом камчатцы всё больше отдают предпочтение покупке относительно недорогих сортов птицы и мяса.

Что бы ни говорил губернатор, жители Камчатки в состоянии научить своих детей кушать и качественную рыбу, и крабов, и икру, если смогут их купить. Особых требований к маркировке камчатцы тоже не имеют, потому что привозной, аквакультурной, тем более импортной рыбы здесь практически нет. Почти вся она наша, камчатская, и должна быть доступна как ни для кого другого. Однако ценники на рыбу отбивают всякое желание, как и возможность питаться вкусно и полезно.

Почему так происходит — рыбопромышленники на широкую публику обсуждать не любят, хотя это давно уже секрет Полишинеля. Общеизвестно, что предприятиям выгоднее отправлять свою продукцию на экспорт по высоким ценам, чем продавать ее на внутреннем рынке. Стоимость рыбы и продукции из неё формируется с учетом закупочных цен, которые отечественным рыбакам предлагают иностранные покупатели.

Продукция, полученная из наиболее массового промыслового объекта - минтая, — преимущественно (до 70% и более) уходит на экспорт, примерно то же самое происходит с треской и лососем, по икре и крабам доля экспорта еще выше. В целом экспортируют более половины дальневосточного вылова. За рубеж уходят не только наиболее востребованные и наиболее ценные промысловые виды, но ещё и наиболее качественная продукция глубокой переработки. На том же рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге рыбаки отмечали, что Китай (ныне основное экспортное направление) уже не хочет покупать обезглавленную рыбу, им филе подавай.

Продавать такие богатства на внутренний рынок по ценам, доступным россиянам, то есть ниже экспортных, для рыбопромышленников не имеет никакого экономического смысла. Еще не так давно об этом открыто заявляли руководители рыбопромышленных предприятий, в том числе зарегистрированных на Камчатке, ведущих здесь добычу и переработку биоресурсов.

Пока государство на это влиять не хочет. Оно просто продаёт рыбу еще в воде промышленникам и собирает с них плату за квоты вылова. Дальше рыба становится уже коммерческим товаром на все сто процентов. Любой торговец на рынке на вопрос, почему так дорого стоит треска, ответит, что поставщики поднимают оптовые цены, а вслед за этим растет и розничная цена. В результате получается, что строили рынки как бы для народа, а народа этого около рыбных прилавков – пара человек.

Так что же делать с поручением президента сделать рыбопродукцию доступной?

Ведь глава государства говорил явно не о сокращении расстояний до рыбных рынков, не о рекламе пользы рыбы для здоровья, а именно о доступности цен на качественную, глубоко переработанную рыбную продукцию.

Быть может, будет логичным начать выполнение поручений с регионов, где добывается эта рыба и морепродукты — таких, как Камчатка? От власти и бизнеса хотелось бы услышать на этот счёт конкретные предложения.

М.Шупеник