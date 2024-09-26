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Проекты камчатских школьников заняли призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей

12:45
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Проекты камчатских школьников заняли призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей
Проекты камчатских школьников из проекта «Кванториум» завоевали призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей, сообщает ИА «Камчатка».

В мероприятии приняли участие более 700 юных изобретателей из 80 регионов России, было представлено более 450 проектов в девяти номинациях. Камчатский край представляли две команды детского технопарка «Кванториум-Камчатка»: IT-квантум и Промробоквантум.

Арина Громова, Александр Талапин и Ростислав Мельников стали призёрами в номинации «Специальное задание от Т-Банка» с проектом «BrainChat: интерактивное веб-приложение для детей», разработанным с помощью искусственного интеллекта.

Наум Васильев и Матвей Чуманов стали призёрами в номинации «Медицина» с устройством для реабилитации после инсульта «GlovesBone».

Все участники из Камчатского края стали призёрами, проекты команды «Кванториум-Камчатка» высоко оценены жюри.

Педагог Артём Самсоненко отметил: «Процесс награждения был торжественным, наши ребята показали отличные результаты, проекты получили высокую оценку жюри».

Также прошёл конкурс «Наставник года», в котором принял участие Артём Самсоненко. Для участников были организованы викторины и конкурсы-лекции с участием специалистов Политехнического музея России.

Всероссийская конференция «Юные изобретатели и исследователи» проводится ежегодно для развития творческого потенциала детей и молодёжи.
Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» был создан в 2017 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Его цель — расширение содержания общего образования и развитие современных компетенций и навыков.

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