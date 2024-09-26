Проекты камчатских школьников заняли призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей

Проекты камчатских школьников из проекта «Кванториум» завоевали призовые места на Всероссийской конференции юных изобретателей, сообщает ИА «Камчатка».



В мероприятии приняли участие более 700 юных изобретателей из 80 регионов России, было представлено более 450 проектов в девяти номинациях. Камчатский край представляли две команды детского технопарка «Кванториум-Камчатка»: IT-квантум и Промробоквантум.



Арина Громова, Александр Талапин и Ростислав Мельников стали призёрами в номинации «Специальное задание от Т-Банка» с проектом «BrainChat: интерактивное веб-приложение для детей», разработанным с помощью искусственного интеллекта.



Наум Васильев и Матвей Чуманов стали призёрами в номинации «Медицина» с устройством для реабилитации после инсульта «GlovesBone».



Все участники из Камчатского края стали призёрами, проекты команды «Кванториум-Камчатка» высоко оценены жюри.



Педагог Артём Самсоненко отметил: «Процесс награждения был торжественным, наши ребята показали отличные результаты, проекты получили высокую оценку жюри».



Также прошёл конкурс «Наставник года», в котором принял участие Артём Самсоненко. Для участников были организованы викторины и конкурсы-лекции с участием специалистов Политехнического музея России.



Всероссийская конференция «Юные изобретатели и исследователи» проводится ежегодно для развития творческого потенциала детей и молодёжи.

Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» был создан в 2017 году в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Его цель — расширение содержания общего образования и развитие современных компетенций и навыков.