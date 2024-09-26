Подвели итоги выступления сборной Камчатки по биатлону

Подведены итоги выступления сборной Камчатского края в Первенстве России по биатлону среди юниоров. Соревнования завершились 24 сентября в лыжно-биатлонном комплексе «Дёмино» в городе Рыбинск Ярославской области. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», там 21 сентября в дисциплине роллеры-спринт на дистанции 7.5 километра камчатская биатлонистка показала чистую стрельбу на двух огневых рубежах и завоевала серебряную медаль. Об этом нашему информагентству рассказали в СШОР по зимним видам спорта.
Итоги выступления сборной команды Камчатского края по биатлону:
Роллеры-гонка 15 километров
33 место - Сергей Бородатов;
50 место - Александр Капустин;
88 место - Максим Вдовиченко.
Роллеры-гонка 12.5 километра
10 место - Евгения Долженкова;
14 место - Александра Сабанцева;
46 место - Евгения Химиченко.
Роллеры-спринт 10 километров
52 место - Александр Капустин;
79 место - Сергей Бородатов;
101 место - Максим Вдовиченко.
Роллеры-спринт 7.5 километра
2 место - Евгения Долженкова;
54 место - Евгения Химиченко;
64 место - Александра Сабанцева.
Роллеры-эстафета 4х7.5 километра
18 место - Александр Капустин, Сергей Бородатов.
Роллеры-эстафета 3х6 километров
22 место - Евгения Химиченко, Евгения Долженкова, Александра Сабанцева.
Кросс-спринт 6 километров
57 место - Александр Капустин.
Кросс-спринт 4.5 километра
27 место - Александра Сабанцева;
61 место - Евгения Долженкова.