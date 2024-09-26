Подвели итоги выступления сборной Камчатки по биатлону

Подведены итоги выступления сборной Камчатского края в Первенстве России по биатлону среди юниоров. Соревнования завершились 24 сентября в лыжно-биатлонном комплексе «Дёмино» в городе Рыбинск Ярославской области. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», там 21 сентября в дисциплине роллеры-спринт на дистанции 7.5 километра камчатская биатлонистка показала чистую стрельбу на двух огневых рубежах и завоевала серебряную медаль. Об этом нашему информагентству рассказали в СШОР по зимним видам спорта.

Итоги выступления сборной команды Камчатского края по биатлону:



Роллеры-гонка 15 километров

33 место - Сергей Бородатов;

50 место - Александр Капустин;

88 место - Максим Вдовиченко.



Роллеры-гонка 12.5 километра

10 место - Евгения Долженкова;

14 место - Александра Сабанцева;

46 место - Евгения Химиченко.



Роллеры-спринт 10 километров

52 место - Александр Капустин;

79 место - Сергей Бородатов;

101 место - Максим Вдовиченко.



Роллеры-спринт 7.5 километра

2 место - Евгения Долженкова;

54 место - Евгения Химиченко;

64 место - Александра Сабанцева.



Роллеры-эстафета 4х7.5 километра

18 место - Александр Капустин, Сергей Бородатов.

Роллеры-эстафета 3х6 километров

22 место - Евгения Химиченко, Евгения Долженкова, Александра Сабанцева.



Кросс-спринт 6 километров

57 место - Александр Капустин.



Кросс-спринт 4.5 километра

27 место - Александра Сабанцева;

61 место - Евгения Долженкова.