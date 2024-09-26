Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю проводит внеурочные занятия по истории для молодёжи

Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю проводит внеурочные занятия по истории для молодёжи

16:03
58
Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю проводит внеурочные занятия по истории для молодёжи

В рамках выставки «Камчатка — фронту», которая прошла в краевом центре в поддержку участников специальной военной операции, УФСБ России по Камчатскому краю представило экспозицию, посвящённую борьбе сотрудников органов безопасности с нацизмом во время Великой Отечественной войны и поиску пособников фашистов на полуострове в послевоенные годы, рассказали ИА «Камчатка» в пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

«Стоит отметить, что Управление принимает участие в выставке «Камчатка — фронту» уже второй раз. Вклад сотрудников органов безопасности в развитие патриотизма был отмечен благодарственным письмом от Министерства развития гражданского общества Камчатского края, которое было вручено на мероприятии», — рассказали организаторы.

Кроме того, совместно с работниками Камчатского регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина была проведена лекция для студентов Камчатского морского энергетического техникума. Занятие было посвящено рассекреченным документам о военных преступлениях фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Учащимся были представлены архивные документы из уголовных дел коллаборационистов, которые пытались скрыться от правосудия на Камчатке.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Усилить меры туристической безопасности в регионе поручил глава Камчатского края
Четырёх человек спасли во время пожара в Петропавловске-Камчатском
Первый турнир «Футбольные мамы» состоялся в Камчатском крае
Федеральной поддержкой в развитии транспортной доступности Камчатки заручился глава края
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.