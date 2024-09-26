Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю проводит внеурочные занятия по истории для молодёжи

В рамках выставки «Камчатка — фронту», которая прошла в краевом центре в поддержку участников специальной военной операции, УФСБ России по Камчатскому краю представило экспозицию, посвящённую борьбе сотрудников органов безопасности с нацизмом во время Великой Отечественной войны и поиску пособников фашистов на полуострове в послевоенные годы, рассказали ИА «Камчатка» в пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

«Стоит отметить, что Управление принимает участие в выставке «Камчатка — фронту» уже второй раз. Вклад сотрудников органов безопасности в развитие патриотизма был отмечен благодарственным письмом от Министерства развития гражданского общества Камчатского края, которое было вручено на мероприятии», — рассказали организаторы.

Кроме того, совместно с работниками Камчатского регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина была проведена лекция для студентов Камчатского морского энергетического техникума. Занятие было посвящено рассекреченным документам о военных преступлениях фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Учащимся были представлены архивные документы из уголовных дел коллаборационистов, которые пытались скрыться от правосудия на Камчатке.