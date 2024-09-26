Депутаты ПКГО обсудили состояние мемориалов в Петропавловске

Инициатором мероприятия выступило Камчатское краевое отделение Русского географического общества, сообщили ИА Камчатка в пресс-службе Городской Думы ПКГО. В обсуждении приняли участие депутаты городской думы, их коллеги из Законодательного собрания региона, представители администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края, Ассоциации Камчатского туризма, Петропавловской и Камчатской епархии, а также ряда общественных организаций.

В ходе круглого стола обсуждалось состояние памятников и мемориалов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, а также возможность проведения реставрационных работ.

«Это важная и интересная тема, которая вызвала живой интерес у всех участников. Мы все заинтересованы в сохранении нашей истории и культурного наследия. По итогам обсуждения мы подготовили ряд рекомендаций для городской администрации и депутатского корпуса», — рассказал Саргис Сароян.

С докладами выступили заместитель председателя Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Татьяна Михайлова, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев и заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Александрова.

«Мы провели откровенный разговор, чтобы определить позиции, которые помогут городской администрации отреставрировать как можно больше памятников и привлечь к этому общественность. Мы увидели, что у города есть перспективный план реставрационных работ. Мы понимаем, что это дорогостоящее мероприятие, которое требует подготовки проектно-сметной документации. Многие памятники являются объектами культурного наследия федерального или регионального значения, поэтому к ним предъявляются особые требования. Мы сегодня услышали, какие это требования, что необходимо сделать. Мы предложили депутатам Городской Думы и Законодательного собрания выделить средства на реставрацию памятников в следующем году», — сказал Владимир Агеев.

Он напомнил, что в 2025 году город будет отмечать несколько значимых событий: 285-летие Петропавловска-Камчатского, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Курильского десанта.

По итогам круглого стола были подготовлены рекомендации:

Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

— разработать и направить в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа перспективный план ремонтных работ всех памятников Петропавловск-Камчатского городского округа до 01.12.2024;

— при проведении ремонтных работ памятников Петропавловска-Камчатского городского округа предусматривать синхронизацию с благоустройством общественных территорий, расположенных в непосредственной близости;

— рассмотреть возможность и предусмотреть в бюджете финансовые средства для проведения ремонтных работ в 2025 году:

а) мемориального комплекса «Парк Победы» в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне;

б) памятника воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 году и памятника «Торпедный катер» в связи с 80-летием Курильского десанта.

Рекомендовать Комиссии по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Петропавловск-Камчатского городского округа:

— определить возможность увековечить память участников Народного ополчения на Камчатке во время Русско-японской войны 1904-1905 в виде создания памятника, памятного знака, мемориальных досок или в иных видах на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Рекомендовать депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа:

— при рассмотрении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовый год и последующие периоды учитывать выделение средств на реставрацию и ремонт памятников и прилегающих территорий Петропавловска-Камчатского в приоритетном порядке;

— проводить депутатский час на тему «Состояние памятников и памятных мест на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» по мере необходимости.