Выполнение дорожных работ в Петропавловске-Камчатском составляет 95%

Выполнение дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и региональных программ в Петропавловске-Камчатском составляет 95%, сообщили ИА «Камчатка» в краевой администрации.

«Дорожники отработали на четыре с плюсом, средний процент выполнения работ – более 95%. Сейчас подрядчики сдают работы городской администрации. Касса по выполнению будет сдана в октябре, до конца сентября планируется завершение работ по улично-дорожной сети. Ежегодно Камчатский край выделяет порядка 300 миллионов рублей на ремонт дорог, все работы выполнены на 100%, за исключением микрорайона Мишенный-3, где ведется контрактация для благоустройства межквартальных проездов и придомовых территорий в следующем году», – сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Камчатке приведут к нормативам 12 участков улично-дорожной сети протяженностью более 15 км. Работы проходят в разных районах города, самым протяженным станет 5-километровый участок Халактырского шоссе. В числе объектов – участки улиц Степной, Морской, Давыдова, Кирдищева, Восточного шоссе и другие.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» успешно реализуется на полуострове с 2019 года. Идет ремонт дорог, мостов, установка камер фиксации нарушений ПДД, особое внимание уделяется качеству работ. Нацпроект призван сделать дороги в стране и регионах комфортными и безопасными.