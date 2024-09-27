Точка в конфликте?

Председателем артели «Колхоз Красный труженик» в селе Запорожье Усть-Большерецкого района избрали Дениса Потужного. Выборный процесс завершён, он проходил в течение двух дней.

К организации процедуры пришлось привлечь рабочую группу от правительства Камчатского края. В её составе были члены правительства, избирательной комиссии, общественной палаты, торгово-промышленной палаты региона и волонтёры. Группа наблюдала за легитимностью и законностью выборов.

Процедура голосования транслировалась онлайн. Любой желающий, перейдя по публичной ссылке, мог понаблюдать за ходом проведения выборов. Все записанные видеоматериалы будут храниться в облачных сервисах более тридцати суток. Это делается для контроля, повышения прозрачности и легитимности голосования.

«Хотелось бы поблагодарить всех членов рыболовецкой артели, также ассоциированных членов в этом выборе, что доверили мне правление колхозом. Главная цель моей работы — благополучие нашего предприятия, дальнейшее развитие артели и села Запорожье. Мы также благодарны нашему губернатору Владимиру Викторовичу Солодову, рабочей группе, которая организовала законные, легитимные и спокойные выборы», — сказал Денис Потужный.

Действующие и инициированные члены артели отмечают законность и легитимность выборного процесса.

«Теперь все изменится, потому что уже год Денис Николаевич работает, и видно, что люди довольны. И мы, естественно, как пенсионеры, тоже. Потому что мы живём в этом селе, нам растить детей, внуков. Поэтому мы очень рады, что так всё получилось. Спасибо большое представителям рабочей группы, они нас поддержали, и мы выстояли благодаря им», — сказала инициированный пенсионер артели «Колхоз Красный труженик» Светлана Вазикова.

«Мы очень благодарны правительству Камчатского края, а особенно губернатору Владимиру Солодову, мы к нему обращались, и он откликнулся на нашу беду, помог нам. Он прислал сюда рабочую группу, и мы смогли сделать то, что мы хотели. Мы выиграли собрание и победили на выборах. У нас было очень много недоброжелателей, которые мешали нам работать. В данный момент мы выбрали председателя. Пусть он развивает наше предприятие», — сказала действующий член артели Марина Кондратюк.

Конфликтная ситуация на предприятии возникла в прошлом году, когда на внеочередном общем собрании члены артели сместили с должности председателя Андрея Бокова, который не устраивал их как руководитель. Работники говорили о «разорении предприятия». Новым председателем выбрали Дениса Потужного. Однако Боков добился через суд признания недействительным решения собрания артели о смене руководства. В апреле 2024 года конфликт перешёл в открытую стадию. Несколько десятков работников встретили Бокова, встав «живым щитом», и не пускали его на рабочее место.

Правительство края помогло снизить социальную напряжённость в артели и по поручению губернатора создало рабочую группу для оказания содействия в проведении выборов органов управления Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик», чтобы не допустить нарушения прав и законных интересов членов и работников артели.

«Красный труженик» расположен в селе Запорожье Усть-Большерецкого района. По открытым данным, в 2023 году выручка артели составила 798 миллионов рублей, а в прежние годы эта цифра иногда превышала миллиард рублей.