Самые сильные и красивые. Женщины - лидеры соберутся на Камчатке

С 3 по 5 октября 2024 года в Петропавловске-Камчатском состоится финал масштабной образовательной программы «Женщина – лидер. Север и Дальний Восток». Его участницами стали порядка 120 женщин из 18 регионов северных и дальневосточных территорий России.

Все они - руководители исполнительных органов власти и местного самоуправления, директора НКО, образовательных и общественных организаций, предприниматели.

Камчатский модуль пройдёт на базе КамГУ им. Беринга и станет финалом четырёхмесячного марафона, в течение которого они проходили обучение в очно-заочном формате по различным направлениям.

Наставниками для них выступали опытные кураторы и эксперты в области лидерства и социального проектирования.

Так, проректор по реализации специальных программ Мастерской управления «Сенеж», координатор проекта Совета ЕЖФ «Женщина-лидер» Мария Афонина провела мастер-класс по эффективному тайм-менеджменту.

Депутат Госдумы РФ, председатель Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова выступила с лекцией о формуле счастья. Состоялись тренинги по командной работе, острые дискуссии о смыслах и мотивах современного лидерства и многое другое.

- Говорят, что сильные времена создают сильных людей. Миссия Мастерской управления «Сенеж» – делать сильных людей еще сильнее. Выпускницам специального проекта «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» предстоит решать задачи по развитию стратегически важного для России региона. И мы очень рады, что в партнерстве с Минвостокразвития РФ и Камчатским государственным университетом им. Витуса Беринга смогли реализовать программу развития женского актива Арктики и Дальнего Востока, – сказала проректор по реализации специальных программ Мастерской управления «Сенеж», координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

После образовательных сессий команды участниц представят экспертному жюри, в которое войдут, в том числе, высшие должностные лица субъектов ДФО и Арктической зоны, презентации пилотных проектов, призванных внести вклад в социально-экономическое развитие этих макрорегионов.

Отметим, что Проект реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в партнёрстве с Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга, при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Совета Евразийского женского форума.

- Сегодня регионы Севера и Дальнего Востока активно развиваются и нуждаются в ответственных, грамотных управленцах, способных вести за собой. Уверена, что программа для женщин-лидеров, которую наш университет организовал вместе с Мастерской управления «Сенеж», поможет участницам увидеть в себе черты, компетенции и потенциал первооткрывателей. Людей, которые любят сложные задачи, не пасуют перед трудностями, видят цели и находят дорогу к ним, - отметила и.о. ректора университета Ольга Ребковец..

Презентация образовательного проекта «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года при участии Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Специальный поток «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» стал юбилейным, десятым потоком программы «Женщина-лидер», которая реализуется с 2020 года. Ключевая цель программы – создание пространства для развития успешных женщин, способных, объединяясь, вместе участвовать в решении приоритетных социально-экономических задач страны.