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  4. Внучка-игроманка перевела деньги бабушки мошенникам — УВД Камчатки

Внучка-игроманка перевела деньги бабушки мошенникам — УВД Камчатки

16:30
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Внучка-игроманка перевела деньги бабушки мошенникам — УВД Камчатки

Злоумышленники применяют разнообразные методы, чтобы обмануть граждан и завладеть их денежными средствами, рассказали ИА «Камчатка» в краевом УВД. Один из таких методов — использование игровой зависимости.

«В Елизовском районе 64-летняя женщина лишилась 54 тысяч рублей. Её внучка, желая получить бонусы в мобильной игре, нашла объявление в мессенджере, где неизвестные обещали больше бонусов за меньшую сумму. Внучка перевела деньги на неизвестный счёт»,— сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

Следственный отдел ОМВД России по Елизовскому району возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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