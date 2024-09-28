Лектор Российского общества «Знание» выступила на «Арт-Профи Форум-2024» на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском на ежегодной выставке-ярмарке рабочих профессий «Арт-Профи Форум» состоялась лекция «Какого работника ждут компании?», сообщили ИА «Камчатка» в министерстве образования региона



Свои специальности и направления подготовки представили семь образовательных учреждений Камчатского края. Лекция состоялась на базе Молодежного центра Петропавловск-Камчатского городского округа, собрав учеников школ города.



«Вопрос надпрофессиональных и метанавыков интересен и школьникам, и работающим взрослым. Ребята открыли для себя мир компетенций, узнали, как пройти их оценку и получить паспорт компетенций, что поможет им выстраивать профессиональную траекторию», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Камчатском крае Инна Крошкина.



Лектор Российского общества «Знание», эксперт в области экспертизы и оценки проектной деятельности Надежда Павленко открыла мероприятие.



«Выбор будущей профессии — это долгий процесс, требующий осмысления. Но точки профессионального самоопределения можно расставить ещё в раннем возрасте, поэтому школьники могут осознанно ответить на вопросы: что я умею? к чему у меня есть способности? чего я хочу?», — сказала лектор.



Знание.Карьера — просветительский проект Российского общества «Знание» в сфере профессиональной ориентации и построения карьеры для школьников и студентов.