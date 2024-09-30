Турнир по программированию «Первые шаги» провели на Камчатке

На Камчатке 28 сентября завершился краевой турнир по программированию «Первые шаги». Турнир был организован на базе регионального центра «Восход», средней школы № 9 Вилючинска и школы № 6 в посёлке Козыревск.

26 юных программистов из краевого центра, Вилючинска, города Елизово и Усть-Камчатского района в течение трёх часов решали задачи по разным темам программирования. Всего в турнире «Первые шаги» приняли участие десять команд.



Лучший результат показала сборная гимназии № 39 из Петропавловска-Камчатского (Даниил Копьев, Кирилл Кошелев, Вадим Шибков). Также победителями турнира признаны Анжелика Сазонова (МАОУ Гимназия № 39), Екатерина Сербиенко (МБОУ СШ № 11), Валерия Проценко (МАОУ СШ № 33). Об этом сообщили ИА «Камчатка» в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход».



Призёрами турнира объявили шесть команд в составе: Александр Лобачев (МАОУ Гимназия № 39), Егор Глембоцкий (МБОУ ЕСШ № 7); Дмитрий Ильин, Владимир Голиков, Василий Беляев (все - МБОУ СШ № 9 Вилючинск); Константин Малышев, Андрей Зиневич (МАОУ СШ № 24); Юлия Стуканова (МБОУ СШ № 9 Вилючинск).



Полный протокол турнира смотрите по ссылке: https://voshod41.ru/prog/47-kraevoi-turnir-po-prog...