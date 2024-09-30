Сборная Камчатского края по плаванию заняла первое место Всероссийской летней Гимназиады

Сборная Камчатского края по плаванию заняла первое место на Всероссийской летней Гимназиаде среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Соревнования завершились 29 сентября в Саранске.

«На дистанции 50 и 100 метров вольным стилем наша сборная заняла весь пьедестал! Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами!», - рассказали ИА «Камчатка» в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию.

Итоги соревнований:

50 метров в/стиль:

1 место - Павел Дикевич;

2 место - Кирилл Довгалюк;

3 место - Стефан Красавин.

100 метров в/стиль:

1 место - Павел Дикевич;

2 место - Стефан Красавин;

3 место - Ярослав Сингатулов.

50 и 100 метров на спине среди юношей:

1 место - Георгий Яковлев.

50 и 100 метров на спине среди девушек:

1 место - Стефания Щербина.

Эстафета 4*100 метров в/стиль юноши - 1 место место.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в состязаниях в восьми видах спорта участвовали юноши и девушки в возрасте до 18 лет, это больше 800 человек из 15 субъектов России.

Ещё фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/sbornaya-kamchatki-po-plavaniyu-zanyala-pervoe-mesto-vserossiyskoy-letney-gimnaziady/