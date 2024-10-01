Сегодня на Камчатке откроется 68-й филармонический сезон

На Камчатке сегодня, 1 октября, в Международный день музыки откроется 68-й филармонический сезон. Концерт-открытие будет посвящён творчеству легенде советского и российского композиторского искусства Александры Пахмутовой. В этом году Александра Николаевна отметит свой 95-й День рождения.

В этот вечер в исполнении Камчатской хоровой капеллы, Камчатского камерного оркестра и Городского оркестра прозвучат жемчужины песенного творчества композитора: «Мелодия», «Беловежская пуща», «Нежность», «Поклонимся великим тем годам», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Старый клён» и др.



«Александра Николаевна Пахмутова – народная артистка СССР. На её произведениях выросло несколько поколений. Музыкальная биография Александры Пахмутовой насчитывает свыше 400 песен, которые знают и поют миллионы людей в нашей стране. Её песни исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актёры театра и кино», – рассказала художественный руководитель камчатского концертно-филармонического объединения Юлия Петухова.



Сотрудники Камчатского концертно-филармонического объединения подготовили для слушателей разнообразную и насыщенную программу на предстоящий сезон. Камчатцев порадуют живыми выступлениями заслуженная артистка России Нина Шацкая, известная исполнительница русских и городских романсов, один из ярчайших представителей поколения молодых российских пианистов Алексей Мельников, запланировано выступление единственного в России официального трибьюта группы The Beatles. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



В октябре Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова представит программу «Избранные сочинение. Воспевая Камчатку» под руководством нового художественного руководителя коллектива Феодосия Дерновича. В ноябре даст концерт на полуострове один из самых одарённых и востребованных виолончелистов своего поколения Александр Рамм. Также в новом сезоне планируется выступление концертного дуэта маримбы и аккордеона. Московские музыканты аккордеонистка Мария Власова и ударник Виктор Сыч представят программу с участием Камчатского камерного оркестра.



Как отмечают в филармонии, в предстоящем сезоне камчатских ценителей музыки ждёт ещё немало приятных сюрпризов. Сейчас продолжаются переговоры со многими известными коллективами и музыкантами.