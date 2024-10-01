В Камчатском крае начали подводить итоги лососёвой путины

На Камчатке с 30 сентября закрыт сетной промысел тихоокеанских лососей. По состоянию на 1 октября, вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае достиг 130,7 тысячи тонн, что составляет 97 % уловов «чётного» 2022 года (меньше на 3,7 тысячи тонн). Об этом ИА «Камчатка» сообщили в краевом Минрыбхозе.

«При том, что путина текущего года проходила в сложной промысловой обстановке, прогноз подходов был относительно небольшим (167,3 тысячи тонн), а фактические подходы по восточной Камчатке оказались вовсе значительно меньше прогнозируемых, Камчатка остается основным районом лососёвого промысла на Дальнем Востоке. На сегодняшний день на долю региона приходится более 57 % от общего вылова по Дальнему Востоку, на втором месте Сахалинская область (47 тысяч тонн), на третьем — Хабаровский край (39,5 тысячи тонн)», - добавили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.



Любительский лов лососей по путёвкам продлится еще целый месяц и завершится 31 октября, однако лов гольцов на удочку указанной датой не ограничивается.