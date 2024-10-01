Турнир «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup» провели на Камчатке

В Камчатском крае в минувшие выходные завершился первый турнир по кёрлингу «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup». На соревнования в Вилючинске собрались команды из Калининграда, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Камчатки.

«В соревнованиях приняли участие заслуженные спортсменки, многократные чемпионки, победители и призёры соревнований различного уровня», - сообщили ИА «Камчатка» в администрации Вилючинского городского округа.

Там добавили, что в рамках первого любительского турнира по кёрлингу на Камчатке состоялся мастер-класс для всех желающих от известной кёрлингистки Алины Биктимировой.

Итоги турнир по кёрлингу «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup»:

Золотая группа:

1 место - команда «Юнион»;

2 место - команда «Страйк»;

3 место -команда «Авача».

Серебряная группа:

1 место -команда «S-Team»;

2 место -команда «Афа»;

3 место -команда «Камчатка-1».

Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/na-kamchatke-sostoyalsya-turnir-kyerling-na-krayu-zemli-kamchatka-curling-cup/