Турнир «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup» провели на Камчатке

В Камчатском крае в минувшие выходные завершился первый турнир по кёрлингу «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup». На соревнования в Вилючинске собрались команды из Калининграда, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Камчатки.
«В соревнованиях приняли участие заслуженные спортсменки, многократные чемпионки, победители и призёры соревнований различного уровня», - сообщили ИА «Камчатка» в администрации Вилючинского городского округа.
Там добавили, что в рамках первого любительского турнира по кёрлингу на Камчатке состоялся мастер-класс для всех желающих от известной кёрлингистки Алины Биктимировой.
Итоги турнир по кёрлингу «Кёрлинг на краю Земли — Kamchatka curling cup»:
Золотая группа:
1 место - команда «Юнион»;
2 место - команда «Страйк»;
3 место -команда «Авача».
Серебряная группа:
1 место -команда «S-Team»;
2 место -команда «Афа»;
3 место -команда «Камчатка-1».
Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/na-kamchatke-sostoyalsya-turnir-kyerling-na-krayu-zemli-kamchatka-curling-cup/