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На Камчатке подвели итоги Первенства края по шахматам

15:59
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На Камчатке 29 сентября завершилось Первенство Камчатского края по шахматам. В турнире, который состоялся в спортивной школе № 1, участвовали 79 спортсменов. Победителей и призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве спорта.

Победители Первенства Камчатского края по шахматам:

До 9 лет:
1 место - Ярослав Лысогор, Петропавловск-Камчатский;
1 место - Мария Ворошилова, Елизово.

До 15 лет:
1 место - Егор Арапов, Вилючинск;
1 место - Мария Бикетова, Елизово.

До 17 лет:
1 место - Александр Дьяков, Елизово;
1 место - Мария Юрасова, Петропавловск-Камчатский;
1 место - Ксения Кокорева, Петропавловск-Камчатский;
1 место - Василиса Болоховская, Елизово.

До 19 лет:
1 место - Алексей Понкратов, Елизово;
1 место - Надежда Сазонова, Петропавловск-Камчатский.

Победители первенства в своих возрастных группах получили право представлять Камчатский край на первенстве ДФО, соревнования пройдут во Владивостоке с 1 по 14 ноября 2024 года.

Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/79-shakhmatistov-prinyali-uchastie-v-pervenstve-kamchatskogo-kraya/

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