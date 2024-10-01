На Камчатке провели цикл лекций Общества «Знание», посвященный «Российской энергетической неделе-2024»

Лекцию на тему «Достижения России в XXI веке. Энергетика» прочитали директор Регионального центра развития энергетики и энергосбережения Светлана Филиппова и методист Камчатского морского энергетического техникума Инна Иванова, рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе Российского общества «Знание» в ДФО

Более 100 студентов колледжа Камчатского государственного технического университета и Камчатского морского энергетического техникума узнали, что энергетика — одна из ключевых отраслей экономики России, прошедшая модернизацию за последние 20 лет и входящая в число лидеров на мировых рынках с ресурсной базой и технологическим заделом.

«Встречи с молодым поколением нашего региона нужно сделать регулярными, чтобы они понимали перспективы родного края. Сегодня мы пришли к ребятам, выбравшим специальности, связанные с эксплуатацией электрического, электромеханического и теплотехнического оборудования. Лекция позволила им увидеть новое применение приобретаемых навыков», — сказала директор филиала Российского общества «Знание» в Камчатском крае Инна Крошкина.

Инна Крошкина отметила важность знакомства молодежи с производственными отраслями. Камчатке есть чем гордиться в энергетической сфере — регион стал лидером геотермальной энергетики и малой гидроэнергетики, планируются новые проекты.

«Очень радует, что ребята имеют представление о энергосистеме нашего региона — они назвали наши термальные электростанции, гидроэлектростанции. Это значит, что они не просто живут в крае, но и интересуются нашей промышленностью, энергетикой. Вопросы, которые они задавали во время лекции, были интересными и актуальными», — сказала Светлана Филиппова.

В завершении встречи родилась идея в следующем году сделать региональный трек Российской энергетической недели в формате экскурсии на профильное предприятие — Камчатскэнерго или на Мутновскую геотермальную электростанцию. Такой экскурсией поощрят студентов вузов и СПО, показывающих успехи в учебе. Взаимодействие решает вопросы профориентационной работы с молодежью и формирования кадрового и технологического суверенитета в этой сфере.