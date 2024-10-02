Итоги краевого Чемпионата по плаванию подвели на Камчатке

В Камчатском крае подвели итоги Чемпионата Камчатки по плаванию. Соревнования прошли с 25 по 28 сентября в ФОКе «Радужный». В них участвовали 26 спортсменов структурного подразделения «спортивная школа» КГАУ Центр управления спортивными объектами.

По итогам соревнований спортсмены показали хорошие результаты и завоевали:

7 золотых медалей;

8 серебряных медалей;

7 бронзовых медалей.

Поздравляем с выполнением спортивных разрядов:

Илья Пирогов (100 на спине) – 59.47 – КМС;

Никита Шейгеревич (100 на спине) – 58.52 – КМС;

Андрей Широков (200 брасс) – 2:50.16 – 2 спортивный разряд.



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