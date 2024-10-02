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  4. Итоги краевого Чемпионата по плаванию подвели на Камчатке

Итоги краевого Чемпионата по плаванию подвели на Камчатке

11:59
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Итоги краевого Чемпионата по плаванию подвели на Камчатке

В Камчатском крае подвели итоги Чемпионата Камчатки по плаванию. Соревнования прошли с 25 по 28 сентября в ФОКе «Радужный». В них участвовали 26 спортсменов структурного подразделения «спортивная школа» КГАУ Центр управления спортивными объектами.

По итогам соревнований спортсмены показали хорошие результаты и завоевали:
7 золотых медалей;
8 серебряных медалей;
7 бронзовых медалей.
Поздравляем с выполнением спортивных разрядов:
Илья Пирогов (100 на спине) – 59.47 – КМС;
Никита Шейгеревич (100 на спине) – 58.52 – КМС;
Андрей Широков (200 брасс) – 2:50.16 – 2 спортивный разряд.

Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/na-kamchatke-podveli-itogi-chempionata-kamchatki-po-plavaniyu/

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