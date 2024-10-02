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Жители Камчатки приглашаются на футбольный матч ЮФЛ

12:20
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Жители Камчатки приглашаются на футбольный матч ЮФЛ

Пятого октября на большом поле спортивного парка «Спартак», в центре краевой столицы, встретятся футболисты ФК «Вулкан» и команда Спортивной школы №1 из Комсомольска-на-Амуре сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве спорта

«В конце мая команды уже встречались за пределами полуострова. В матче среди младших составов победу одержал «Вулкан» со счётом 2:1, а в категории U18 с минимальным преимуществом победили соперники камчатских футболистов — 0:1», — говорится в сообщении.
Матчи начнутся в 12 и 15 часов

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