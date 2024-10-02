Суд в Петропавловске-Камчатском частично удовлетворил иск женщины, чья собака погибла под колёсами автомобиля

Истица обратилась в суд с требованием о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, передаёт ИА «Камчатка» информацию о из городского суда ПКГО. Она уточнила, что хочет взыскать с ответчика 100 000 рублей в качестве материального ущерба и 70 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Истица мотивировала свои требования тем, что в октябре 2022 года ответчик, управляя автомобилем марки «Mitsubishi Pajero», совершил наезд на её собаку породы «Померанский шпиц». В результате животное получило травмы, несовместимые с жизнью. По словам истицы, смерть собаки стала результатом действий водителя, и она и её дочь испытали сильное эмоциональное потрясение из-за потери питомца, который был членом семьи.

«В ходе судебного заседания представитель истицы пояснил, что в момент происшествия несовершеннолетняя сестра мужа истицы гуляла с собакой возле школы № 30 на улице Кроноцкая. Когда она шла по тротуару и записывала аудио на телефон, она увидела, как проезжающая мимо машина подпрыгнула на лежачем полицейском, а затем наехала на их собаку. В момент наезда собака была на поводке и в шлейке. После происшествия ответчик остановился, вышел из машины и обвинил девочку в том, что она плохо следила за собакой», — сообщили подробности происшествия в городском суде.

В результате судебного разбирательства было принято решение о выплате 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, причинённый гибелью домашнего животного.