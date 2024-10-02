Имена лучших судомоделистов назвали в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском определили лучших судомоделистов. С 25 по 30 сентября в акватории озера Култучного прошли ежегодные соревнования по судомодельному спорту в классах парусных яхт и скоростных моделей Кубок Камчатского края по судомодельному спорту памяти Ю.А. Бычкова «Осенний ветер». Параллельно на озере Медвежьем проходил Чемпионат Камчатского края по судомодельному спорту в классах моделей копий. Были представлены почти все классы парусных яхт и скоростных моделей. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в краевом министерстве спорта.
Победители в классе парусных яхт:
F5-E,RG-65,MM - Софья Бондарева;
F5-E - Вячеслав Григорьев.
Победители в классе скоростных моделей среди юношей:
Есо-эксперт-мини, Есо-эксперт, Есо-стандарт - Тимофей Чистов;
Моно-мини - Николай Чернуха;
F1-E - Максим Пакалов.
В категории «спортсмены»:
Есо-эксперт - Герман Базаркин;
Есо-стандарт - Иван Балясников.
Победители чемпионата в классах моделей копий:
F4-A - Артём Згурский;
F4-B - Роман Овчинников;
F4-C - Дмитрий Дмитриев.
Ещё фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/sport/luchshikh-sudomodel...