УЧИМ СВОИХ. УЧИМ ДЛЯ СЕБЯ

Сегодня целевое обучение для дефицитной на профессиональные кадры Камчатки – буквально «наше всё». Речь идёт об обучении на бюджетных местах по программам высшего и среднего профессионального образования в интересах конкретных предприятий любых форм собственности, органов местного самоуправления или государственных ведомств.

Целевое обучение в колледжах, техникумах и вузах – это своеобразный гибрид бюджетного и платного образования. Студент учится бесплатно, но заключает договор с организацией и обязуется прийти работать в неё после получения диплома. Компания же финансирует подготовку своего будущего сотрудника, поддерживает его, а затем трудоустраивает. По новым правилам, вступившим в силу в 2024 году, кадры также целенаправленно готовят для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и других особых экономических зон.

Целевое обучение по договорам с камчатскими работодателями ведётся с 2021 года. Первые подготовленные профессионалы вернутся на Камчатку в 2026 году. Это будут пилоты для Камчатского авиапредприятия, ветеринары для станции по борьбе с болезнями животных, переводчик для природного парка «Вулканы Камчатки». Также в 2026 году планируется выпуск специалистов в лесном деле, экологии и природопользовании, IT и туризме.

Как прошёл целевой набор на Камчатке

Всего, с учётом поступивших по целевым договорам в предыдущие годы, сейчас проходят обучение 439 человек. Из них 310 человек учатся по медицинским специальностям.

Как сообщила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко, в 2024 году работодатели региона заявили 633 рабочих места для заключения договоров о целевом обучении. На их предложение откликнулись и подали заявки 592 человека. Поступили же в учебные заведения по таким договорам всего 117 молодых людей. Почему так получилось?

- Есть очень востребованные направления подготовки, куда ребята подавали очень много заявок. Например, на обучение пилотов в интересах Камчатского авиационного предприятия. Было всего 2 места, а заявок – 26, то есть очень большой конкурс. Были и такие направления, которые ребята вообще не выбирали, – объяснила ситуацию Наталья Ниценко. – Кроме того, в соответствии с новым законом в этом году отбор на целевое обучение проходил по результатам ЕГЭ. Возможно, ребята, которые имели больше баллов, были не из нашего региона и поступили в интересах других работодателей. Полагаю, что решающее значение имели именно результаты ЕГЭ.

Это значит, что нынешним ученикам выпускных классов стоит более вдумчиво выбирать предметы для сдачи ЕГЭ и усерднее к нему готовиться. И в целом уже сейчас проанализировать, что кому-то помешало поступить, а что, наоборот, помогло.

Первым делом – самолёты и медицина

Высокой популярностью традиционно пользовались специальности в сфере здравоохранения. 85 ребят с Камчатки в этом году начали учиться по направлениям от министерства здравоохранения края. Региональному минздраву даже пришлось запрашивать дополнительные квоты у коллег из федерального профильного министерства. В итоге 59 ребят поступили в медицинские вузы на первичную врачебную подготовку, а 26 уже дипломированных врачей поступили в ординатуру на обучение по узкопрофильным специальностям. Этих специалистов Камчатка получит уже через 2 года.

Два человека с этого года учатся по договорам с Елизовским муниципальным районом, по одному человеку – с Карагинским и с Усть-Камчатским районами.

Несколько юных камчатцев обучаются по договорам с федеральными структурами – управлением судебного департамента, Роспотребнадзором, центром гигиены и эпидемиологии.

По целевым договорам с резидентом территории опережающего развития – АО «ЯМСы» – два человека обучаются морским специальностям.

21 человек поступил учиться по договорам с краевым министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатки. Минтруд выступает заказчиком обучения психологов, пилотов, диспетчеров, судомехаников и множества других специалистов в интересах краевых организаций – «Камчатскэнерго», «Камчаттрансфлот», «Камчатэнергосервис», Камчатское авиационное предприятие, театр драмы и комедии, центр социальной реабилитации, Камчатский краевой объединённый музей. Из предложенного минтрудом ассортимента любой выпускник мог найти для себя профессию по душе.

- Самой популярной специальностью для наших выпускников было и остаётся лётное дело. Много желающих обучаться аэронавигации, психологии, лингвистике, судовождении, экологии и природопользованию, актёрскому искусству, – рассказала Наталья Ниценко.

Где готовят профессионалов

Врачей для Камчатки по целевым договорам сейчас обучают в ведущих вузах России, в том числе в Сеченовском медицинском университете, медуниверситете имени Алмазова, в Дальневосточном федеральном, а также в Тихоокеанском медицинских университетах.

Поступившие по направлениям от минтруда учатся в Камчатском государственном техническом университете, в Дальневосточном федеральном университете, Екатеринбургском театральном институте и других вузах практически по всей стране.

По заявкам работодателей Камчатки обучаются не только жители нашего региона (их 79), но и 38 выпускников школ со всей России.

- Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Омска, Томска, Новосибирска, Ульяновска, Брянска, Самары, Ростова, Краснодара, Алушты, Челябинска, Калининграда, Владикавказа и Махачкалы. Все они отучатся и приедут работать к нам, – отметила Наталья Ниценко.

В 2024 году в учреждения среднего профессионального образования по целевым договорам на Камчатке поступили всего 5 ребят, хотя заявок от работодателей было значительно больше. В минтруде края говорят, что сейчас среднее профобразование очень востребовано.

- Сегодня система профессионального образования в Камчатском крае очень серьёзно и быстрым темпом развивается. Самая прогрессивная форма – профессионалитет, когда работодатель непосредственно участвует и в создании материальной базы образовательной организации, где будут учиться и уже учатся ребята, и в дальнейшем их трудоустройстве, – сказала Наталья Ниценко.

Например, в этом году 4 человека по целевым договорам поступили в Камчатский политехнический техникум на сварщиков. Окончив обучение, они гарантированно будут работать в АО «Камчатэнергосервис» с очень хорошей зарплатой.

Чем лучше, тем больше

Целевики, получающие и высшее, и среднее профессиональное образование, по закону имеют одинаковые меры поддержки по принципу «чем лучше, тем больше».

С 2024 года студенты получают материальную поддержку уже с первого семестра. Сначала в минимальном размере – 3 500 рублей. Со второго семестра отличникам платят 12 800 рублей в месяц, хорошистам – 6 400, имеющим тройки – 3 500 рублей.

Обучающимся за пределами Камчатки целевикам из числа жителей региона ежегодно оплачивается перелёт к месту жительства, а студентам из других регионов компенсируют перелёт на полуостров к месту практики.

Смотрим в перспективу

Учебный год уже в разгаре, и ученикам 9-х и 11-х классов пора принимать серьёзные решения о будущем поступлении.

В целевой квоте на 2025 учебный год представлено множество специальностей. Как будет организован приём на целевое обучение в следующем году?

- Скорее всего, правила приёма будут такие же, как и в этом. К 1 октября мы уже собрали информацию от работодателей по их кадровым потребностям. Эти данные вносятся в специальную систему. До 1 марта будет издано распоряжение Правительства РФ, которое определит направления подготовки и образовательные организации под целевые места. На основании этого распоряжения вузы определят количество целевых мест на следующий учебный год. Работодатели до 10 июня на портале «Работа России» разместят свои заявки, - добавила Наталья Ниценко.

Именно с 10 июня следующего года родители и ребята смогут увидеть полный список всех без исключения предложений по целевому обучению.

Определиться с будущей профессией, в том числе в рамках целевого обучения, камчатским выпускникам могут помочь в кадровых центрах минтруда региона.