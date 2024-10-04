В Сосновский сельскохозяйственный техникум на Камчатке доставили современное учебное оборудование

В рамках создания современных мастерских для подготовки специалистов в области сельского хозяйства в село Сосновка доставили новые учебное оборудование и пособия, предаёт ИА «Камчатка» сегодня, 4 октября, информацию пресс-службы краевого правительства.

Оборудование было приобретено за счёт средств, выделенных в рамках программы развития Дальневосточного федерального округа. Это позволит обеспечить подготовку специалистов по востребованному в крае направлению подготовки «Ветеринария».

«Мы уверены, что эта мера поддержки поможет вывести ветеринарию в Камчатском крае на новый уровень. Студенты смогут получить навыки работы с оборудованием и практические знания, необходимые для будущей профессии. Это поможет им уверенно начать работу и быстрее адаптироваться к практическим задачам. Также оборудование позволит повысить квалификацию уже работающих специалистов в области ветеринарии», — прокомментировал Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

В техникуме появились учебные пособия для проведения родовспоможения в натуральную величину, оборудование для искусственного осеменения крупного рогатого скота, портативные ультразвуковые аппараты, рентген-аппарат, устройства для взятия крови, а также биохимические и гематологические анализаторы крови и продуктов жизнедеятельности животных.

«Благодаря субсидии мы провели ремонт и закупили оборудование. На данный момент у нас уже набрана группа студентов, которые будут обучаться по этой специальности. Обучение продлится 3 года и 10 месяцев», — рассказала Татьяна Гладкова, директор «Камчатского сельскохозяйственного техникума».

Также тренажёрами будут пользоваться участники образовательной программы «Школа фермера», которая стартовала в регионе 1 октября 2024 года.