КАМЧАТКА СПАСАЕТ КОСАТОК

4 октября, во Всемирный день защиты животных, у берегов Камчатки продолжают разворачиваться драматические события с попавшими на мель косатками. Сегодня — третий день спецоперации по спасению четырёх краснокнижных морских млекопитающих возле села Устьевое Соболевского района Камчатского края. В беду попали две взрослых особи и двое детёнышей.

Накануне, несмотря на все предпринятые усилия, косаткам вновь не удалось покинуть лиман. Попавшим в беду животным нужно преодолеть около 2 км до выхода из лимана в море. Сегодня морских животных собираются вытолкнуть с помощью небольших неводов.

«4 октября утром большую косатку вытащили на глубину сетями, к ней подплыла средняя. Они пытаются вернуться к своим, оставшимся на мелководье, но люди не позволяют. Сейчас пошли другие лодки и катер заводить невод и пытаться с мелководья стащить на глубину мамашу и детёныша, чтобы они все вместе ушли. А разлучаться и уходить по отдельности они не хотят. Сейчас волонтёры всеми силами и возможностями пытаются вытащить с мели мамашу. Она уже обессилена, но вроде бы ещё подаёт признаки жизни», — рассказал о тревожных событиях очевидец Дмитрий.

По его словам, в спасении семейства косаток участвуют очень много волонтёров, подключились рыбопромышленные заводы, ГИСМ, Росрыболовство, МЧС.

«Людей достаточно. Спасибо большое всем, кто не остаётся в стороне. Местным жителям небезразлична судьба млекопитающих. Надеемся на положительный исход ситуации», — говорит Дмитрий.

Хроника

О попавших в плен лимана возле села Устьевое Соболевского района Камчатки косатках стало известно днём 2 октября. Власти немедленно отреагировали. Министр ЧС Камчатки Сергей Лебедев рассказал, что люди постараются помочь пленникам.

«Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом, и техника не может подойти. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтёры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум – поливать их водой. Вытащить в море – никак. Ситуация очень сложная», – написал министр на своей странице в соцсетях.

Люди делали всё возможное, чтобы не допустить гибели косаток. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на месте работали более 30 человек – инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники местного пожарного поста КГКУ «ЦОД», глава Соболевского района Андрей Воровский и волонтёры. Люди поливали китов водой, чтобы их кожа не пересохла и они не задохнулись, продолжали попытки переместить их на более глубокие места. Делать это приходилось вручную, так как илистое дно лимана не позволяет задействовать технику.

«С прибывшими волонтёрами перевернули старшего, поливаем водой, будем ждать прилива. Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмётся к маме», – сообщил 2 октября Андрей Воровский.

Ведрами животных поливали до темноты. На ветру, стоя по колено в речной воде, люди не оставляли попыток спасти этих прекрасных морских жителей.

Все надеялись на прилив, который позволит бы косаткам самостоятельно уйти в море.

2 октября, около 21 часа прилив пришёл, и животные, похоже, направились на выход из устья реки.

«Надеюсь, что их вековое чутьё не подведёт. Их проводит лодка, пока будет видно. Огромное спасибо всем тем, кто беду косаток воспринял как свою», – написал тогда министр.

Но утром выяснилось, что косатки всё ещё не вышли в море, преодолев за ночь лишь два километра.

«По моей информации, все четыре косатки живы, плавают всё ещё в лимане, воды хватает. Сместились на два километра в сторону устья, осталось ещё два», – рассказал министр ЧС края Сергей Лебедев.

Однако к вечеру косатки снова попали на мелководье во время отлива, и операцию по их спасению продолжили. Добровольцы снова поливали животных водой, на помощь направили дополнительные силы МЧС.

Сотрудники Кроноцкого заповедника, Владивостокского океанариума и Москвариума дали свои рекомендации: как сделать так, чтобы в ходе спасения не покалечить косаток, чтобы они не захлебнулись и так далее.

Упрямые

С помощью неводов, моторных лодок и небольших катеров перемещение косаток к выходу в море продолжилось.

На 12 часов 15 минут 4 октября стало известно, что косаток удалось переместить ещё примерно на 1300 метров ближе к морю.

«Косаток зацепили сетями, ребята на катере и на лодках двигают их в сторону устей. Зацепили сетью, и пока вода высокая, двигаем. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.

Людей поражает упрямое нежелание членов семьи косаток разлучаться. Они хотят быть вместе даже в случае угрозы жизни. Учитывая эти факторы, спасатели и волонтёры пытаются сначала отбуксировать к выходу самую старшую особь, главу семейства, чтобы за ней потянулись и все остальные. Будем надеяться на положительный исход. Ведь сегодня, все-таки праздник - Международный день защиты животных. Не хотелось бы, чтобы он был омрачён!

Мария Шупеник.