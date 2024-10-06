Борис Невзоров поздравил юных спортсменов с открытием знакового турнира по самбо

Сегодня, 6 октября, в Петропавловске-Камчатском стартовал XIII краевой турнир по самбо среди детей на призы восьмикратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России Светланы Галянт, сообщает ИА «Камчатка»

Это мероприятие проходит в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо» при поддержке Министерства спорта Камчатского края.В турнире принимают участие спортсмены Камчатского края.



Участникам соревнований был направлен приветственный адрес от Президента камчатской Федерации самбо, Сенатора РФ Бориса Невзорова.



От имени региональной Федерации самбо сердечно приветствую всех зрителей и участников XIII-го краевого детского турнира по самбо на призы заслуженного мастера спорта России Светланы Галянт.



Этот турнир является знаковым и определяющим в жизни молодых спортсменов. Кто-то из вас уже выступал неоднократно, ну а кто-то первый раз ступает на ковер. Но я уверен в том, что самбо для вас будет символом мужества, отваги и смелости! И даже если вы не станете олимпийским чемпионом, то точно станете хорошим другом, товарищем и защитником своего Отечества.



Ребята, вы выбрали спорт, а спорт – это труд. Перед вами достойный пример для подражания – Светлана Галянт, которая благодаря настойчивости и огромному трудолюбию добилась высочайших спортивных побед, стала восьмикратной чемпионкой мира. Стремитесь быть похожими и становитесь лучше!

Желаю участникам сегодняшних соревнований упорства в достижении поставленных целей, достойных соперников и ярких побед!