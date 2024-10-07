Научно и популярно о туризме на Камчатке расскажут на «Образовательном турслёте»

В рамках «Образовательного турслёта» специалисты в сфере туризма, экскурсоводы и любители краеведения смогут получить уникальную информацию от приглашённых федеральных спикеров, которую невозможно найти в открытых источниках, сообщили ИА «Камчатка» в КВТЦ.

«Образовательный турслёт» — часть проекта «Колесо обозрения», который получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив», — рассказали организаторы.

Участие в лекциях бесплатное, но регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/66fb3b88eb614614d4a367fb/.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4152) 425-125, доб. 108.