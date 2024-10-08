КАМЧАТКА ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ОЛЕНЕЙ

Оленеводство на Камчатке продолжает уверенно деградировать. Сегодня в крае в сфере оленеводства осуществляют хозяйственную деятельность 7 организаций: 6 из них - коммерческие, а одно, «Камчатоленпром», - государственное. Ещё в 2021 году предприятий было девять.

По данным Министерства сельского хозяйства Камчатского края на начало этого года общее число поголовья оленей составило 36,877 тыс. голов, что ниже уровня 2022 года на 19,2 %. А в конце 2020 года в хозяйствах региона насчитывались 47 тысяч 811 оленей.

Основной причиной неэффективной работы оленеводческих хозяйств в министерстве называют высокий уровень «непроизвольного отхода» оленей. Это значит, что олени болеют, их убивают волки, откалывая от основного стада, и они «просто теряются». За 2023 год в сельскохозяйственных организациях «непроизвольный отход» оленей составил 34,3 %.

- Среди хозяйств самый высокий процент непроизвольного отхода оленей регистрируется в ГУП «ПО Камчатоленпром» – 49 % (в государственном предприятии!) и в ООО «Возрождение развитие оленеводства» – 34,1 %, - говорят в Минсельхозе.

В свое время ГУП «Камчатоленпром» создавали, чтобы объединить остатки развалившихся совхозов и не потерять оленеводство полностью – по сути это был способ спасти отрасль. Хотя во многих населённых пунктах оленеводы остались, а оленей – ни одного.

Но говорить о том, что в Правительстве Камчатского края не думают о сохранении (пока не говорим о развитии) отрасли тоже нельзя. У нас разработана программа поддержки оленеводства, объем которой по итогам 2023 года составил 366 млн рублей, что позволило во много обновить материальную базу предприятий. В основном - за счёт краевого бюджета.

Отдельные деньги предусматриваются на борьбу с волками, которые наносят предприятиям, особенно на севере, большой урон. На чипирование оленей выделяется порядка 10 млн рублей. Это важная процедура, которая позволяет более четко вести учет оленей. Не решает проблему полностью, но какой-то процент животных можно учесть и идентифицировать.

Также камчатские оленеводы начали покупать ошейники для оленей. Удовольствие не из дешевых – один ошейник стоит от 50 до 100 тысяч рублей. Устройство с аккумулятором, с GPS-трекером, и даже в местах, где нет связи, можно получить сигнал о местонахождении оленя через спутник. Эти ошейники крепятся на особей, которые могут быть вожаками, уводить за собой остальных, создавая отколы от табуна. Оленеводы смогут их отслеживать, находить. И если олень погиб, это тоже станет понятно по замершей точке. Подобная информация является очень ценной для планирования действий.

Одним из самых знаковых моментов стало принятие в октябре прошлого года Закона Камчатского края «О северном оленеводстве», которым установлен перечень дополнительных мер поддержки гражданам, занятым в области северного оленеводства.

Среди них:

– предоставление денежных выплат тем, кто забирает своих детей в оленеводческие звенья на каникулы. Это важно для передачи опыта, знаний и, конечно, воспитания любви к своей земле и тому делу, которым занимаются родители.

– предоставление санаторно – курортного лечения и оплата стоимости проезда на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае при направлении на санаторно – курортное лечение;

– предоставление ежегодных дополнительных денежных выплат оленеводам к пенсии;

– возмещение части затрат оленеводческим предприятиям, связанным с предоставлением ежемесячной денежной выплаты гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, профессиональных образовательных организациях Камчатского края, трудоустраиваемым на оленеводческие предприятия в Камчатском крае на период летних каникул, в размере 1/2 прожиточного минимума для трудоспособного населения;

– предоставление денежных выплат молодым специалистам, впервые устраивающимся на работу в оленеводческие хозяйства по профессии «Оленевод», «Оленевод-механизатор» и смежных с ней профессий, а также по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния», и проработавшим впоследствии в оленеводческом хозяйстве не менее 3 лет в размере 500 000 рублей.

Но к сожалению, все эти меры и деньги остаются малоэффективными. И это не наши выводы. Об этом говорят сухие цифры, приведённые выше.

Один из наших читателей на страничке ТГ "Наша Корякия" ( https://t.me/nashakoryakia ) прислал такой комментарий: "Возьмите за основу советский опыт. Тогда в последние годы был введён хозрасчет. Оплачивали за конечный результат, за выращивание! Определить расценку за выпас оленя с тем, чтобы зарплата была не 30 тыс, а хотя бы 100 тыс! Причём, - в течении года выплачивать аванс 70-80%, а в конце года производить перерасчет с учётом выращенного и сохраненного поголовья, чтобы был интерес за конечный результат. Я думаю, тогда у молодёжи появится интерес идти в тундру. Упираться в дорогостоящие ошейники на мой взгляд не выход".

Между тем, поголовье домашних северных оленей у наших ближайших соседей, на Чукотке, составляет более 120 тысяч голов. Там работают 14 муниципальных предприятий и три фермерских хозяйства, которые занимаются разведением животных. И о том, что половину оленей из своего хозяйства можно просто «потерять», они даже слыхом не слыхивали. У них на Чукотке, кстати, уже начался забой. Всего планируют забить почти 5,6 тысяч животных, получив более 210 тонн мяса.

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