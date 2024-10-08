Велосипедный туризм на Камчатке станет доступнее благодаря развитию инфраструктуры

В 2024 году краевое министерство туризма провело конкурс на субсидии для приобретения туристического оборудования, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 8 октября, ссылаясь на краевое министерство туризма. Из шести поддержанных проектов два были направлены на приобретение велосипедов для предоставления услуг. Также были представлены проекты пунктов проката велосипедов в Елизово и в начале Сухой речки.

«Создание инфраструктуры для велосипедного туризма — это комплексный вопрос, который объединяет в себе туристическую и спортивную составляющие, а также благоустройство населённых пунктов. Потребность в велосипедном спорте и туризме растёт, и постепенно появляются объекты, которые отвечают запросу на этот вид досуга», — рассказала заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

В Елизово ведётся строительство первой специализированной велодорожки. Она появится на территории нового городского парка у реки Половинка. Её длина составит не менее трёх километров, а ширина — два метра. В вечернее время будет работать освещение, а в зимний сезон велодорожка станет трассой для катания на беговых лыжах.

В мае этого года по инициативе Минвостокразвития России началась подготовка проектов по обустройству туристических маршрутов на Камчатке. В августе были одобрены четыре проекта: на Авачинский перевал, водопад Вилючинский, «Голубые озёра» и Халактырский пляж. Ожидается, что развитие этих туристических направлений также будет способствовать велосипедному туризму.

Туроператоры Камчатского края предлагают различные локации для велосипедных путешествий: к подножию Козельского вулкана, русло Сухой речки, мыс Маячный и Вертикальный, Халактырский пляж и другие.