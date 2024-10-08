Турнир по самбо среди детей прошел на Камчатке

XIII краевой турнир по самбо среди детей на призы Заслуженного мастера спорта России Светланы Галянт прошел 6 октября в ФОКе «Звездный», сообщили в краевом Минспорта через свой телеграм-канал.

К спортсменам, их родителям и зрителям турнира обратилась многократная чемпионка России и Европы, 8-кратная чемпионка мира, 8-кратная обладательница Кубка мира по самбо, заслуженный мастер спорта России.

«Спорт помог мне найти себя в этой жизни и сделать так, чтобы мои родители гордились мною и моими поступками. Идея этого турнира возникла для того, чтобы вы, дорогие родители, гордились своими детьми, их достижениями и были частью нашей большой дружной спортивной семьи!», – сказала Галянт.

В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов в возрасте 10-11 лет и 12-13 лет из Петропавловска, Елизова, Вилючинска, Мильково, Паланы и села Тиличики.

Победителями турнира стали:

Мальчики 2013–2014 г.р.:

Карпенко Иван (28 кг), Темченко Алексей (31 кг), Зинкевич Артем (34 кг),

Абдурахманов Магамед (38 кг), Кузема Иван (42 кг), Морозов Артемий (46 кг),

Карибов Джабраил (50 кг), Чуев Глеб (55 кг), Фомин Кирилл (60 кг), Байтага Александр (65 кг), Мельчуков Давид (65+ кг).

Мальчики 2011–2012 г.р.:

Дармилов Арсений (35 кг), Мохоев Саид (38 кг), Кирсанов Артем (42 кг),

Чернявский Михаил (46 кг), Федоренко Тимофей (50 кг), Кузнецов Сергей (54 кг),

Заякин Артур (59 кг), Василькован Максим (65 кг), Карцев Александр (71 кг), Саланский Роман (71+ кг).

Девочки 2013–2014 г.р.:

Саркис Ева (34 кг), Илларионова Элина (37 кг), Досалиева Алмаш (40 кг),

Семенова Варвара (43 кг), Кузнецова Анна (47 кг), Кулагина Дарья (55 кг).

Девочки 2011–2012 г.р.:

Уткина Елизавета (34 кг), Маркова Маргарита (47 кг), Алаева Нина (51 кг),

Котова Екатерина (55 кг), Литовка Екатерина (59 кг),

Малюкова Виктория (65 кг), Ужовенко Таисия (65+ кг).