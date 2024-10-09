На Камчатке участницы проекта «Женщина – лидер» представили социальные инициативы и подвели итоги.

Более 100 участниц из 20 команд, представляющих все субъекты ДФО и СЗФО, защитили социальные проекты, разработанные в ходе четырехмесячной образовательной программы.

- Нам, удалённому и труднодоступному региону, важно быть включёнными в федеральные проекты. Это позволяет увидеть и собственные сильные стороны, и те точки роста, которым стоит уделить дополнительное внимание. А также ощущать, что Камчатка и Дальний Восток – в центре внимания. Для руководителей из нашего региона принять участие в таком проекте – особый шанс. Конечно, тема женского лидерства особенно важна, потому что именно женские качества сегодня всё более эффективны. Мы видим рост числа женщин – руководителей в разных сферах. У нас на Камчатке почти половина заместителей председателей правительства – женщины. Причина этому – особый подход к делу, особый взгляд женщин-руководителей. Отдельно хочу отметить, что для нас большая честь, что в эти дни на Камчатке самые яркие женщины – лидеры из регионов Дальнего Востока и Арктики, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в ходе завершающего мероприятия по подведению итогов.

Надежда Власенко из Хабаровского края, рассказала о командной инициативе:

- В нашей команде участницы из четырёх регионов – Чукотки, Сахалинской области, республик Бурятия и Саха (Якутия). На программе мы создали командный социальный проект, который называется "Мастер-класс от бабушки". В рамках этой инициативы мы планируем организовывать полезные встречи наших прекрасных дам, которые вышли на пенсию, с детьми. Так мы решили поддержать пожилых людей, у которых резко снижается активность в определённом возрасте, напомнить им, что они нам очень нужны. Мы планируем этот проект укоренять в регионах. Отличительная особенность этих мастер-классов в том, что они будут целенаправленно напоминать детям о традиционных российских ценностях. Опытные мастерицы будут знакомить детей с особенностями культуры, быта и коренных малочисленных народов, которые проживают в указанных регионах. Наш проект уже был очень классно реализован в Сахалинской области в рамках регионального фестиваля. Корейская бабушка готовила национальное блюдо, и это был полный восторг у всех участников. Так что – тест-драйв пройден.

Эксперты отметили, что большинство проектов были направлены на улучшение качества жизни населения в арктических и дальневосточных регионах, сохранение уникальной культуры, защиту материнства и детства.

- Во всех представленных сегодня инициативах наших дорогих участниц чувствуется не только профессионализм, но мощный созидательный импульс, неравнодушие к проблемам людей, погруженность в их реальные нужды. Участницы подготовили социально-значимые проекты в области экологии, здорового образа жизни, образования, трудоустройства и профориентации, добровольчества и волонтерства, туризма. Важно, что все они – очень реальны, их реализация не требует серьёзных затрат, при этом они способны улучшить качество жизни людей, – поделилась и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

В рамках финального модуля на Камчатке участницы не только презентовали свои проекты, но и прошли образовательную программу по развитию компетенций в области командного лидерства. Кроме того, они внесли практический вклад в озеленение региона, высадив около 25 саженцев каменной березы Эрмана в Елизовском районе Камчатки.

Напомним, что проект «Женщина – лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Инициатива направлена на подготовку участниц к тому, чтобы смело и эффективно отвечать на социальные вызовы в Арктике и на Дальнем Востоке.