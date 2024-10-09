Миллионную аферу с материнским капиталом раскрыли полицейские Камчатки

В Камчатском крае сотрудники полиции раскрыли схему мошенничества с использованием материнского капитала, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Вилючинску задержали пятерых женщин в возрасте от 35 до 43 лет.

«С 2013 по 2019 год 39-летняя женщина, работавшая юристом, помогала незаконно обналичивать материнский капитал. Она оформляла фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, после чего женщины могли незаконно получить деньги из материнского капитала на улучшение жилищных условий. Злоумышленницы получали от государства около 70 000 рублей за выполнение условий по договору, а остальную сумму оставляли себе. Всего подозреваемая получила более 280 000 рублей», — говорится в сообщении полиции.

Ущерб, нанесённый бюджету Российской Федерации, составил около 1 650 000 рублей.

На основании собранных полицией материалов следственное отделение ОМВД России по городу Вилючинску возбудило четыре уголовных дела по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.