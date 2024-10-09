СИТУАЦИЯ - HELP. СИТУАЦИЯ - SOS

Рост цен на топочный мазут, используемый на Камчатке для нужд энергообъектов, ложится тяжелым бременем на региональный бюджет, без федеральной помощи региону не обойтись. Об этом сообщила Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Слушания были посвящены рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

Ирина Унтилова обозначила острые проблемы бюджетного финансирования, для решения которых Камчатскому краю необходима поддержка федерального центра.

ТОПЛИВО

Один из главных негативных факторов – это рост цены топочного мазута, который используется на объектах энергетики.

- Мазутная топка фактически парализует жизнь на Камчатке. Постоянный рост цен на топливо не позволяет запланировать объективные расходы и практически блокирует исполнение бюджета по другим отраслям. У нас один из самых высоких тарифов на электроэнергию, и мы поддерживаем население, компенсируя из краевого бюджета недополученные расходы ресурсникам. Только за 2024 год размер долга на эти цели превысил 10 млрд рублей, и это 35% от потребности. По поручению Президента губернатором проведена большая работа с федеральными министерствами, согласованы меры поддержки. Но для региона крайне важно, чтобы средства поступили в этом году и в бюджет 2025 года долг не переходил, – сказала Ирина Унтилова.

ТАРИФЫ

Еще один проблемный вопрос – это поэтапный переход к экономически обоснованным энерготарифам для регионов ДФО, который начался в 2024 году.

- Отмена так называемой «дальневосточной надбавки» ложится дополнительной нагрузкой на краевой бюджет. В текущем году потребность составляет более 950 млн, а в 25-м – более двух млрд рублей. Договорённость о поддержке достигнута, но средства пока в бюджет не поступили. А это – то же топливо и стабильность работы жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, – сообщила председатель камчатского Заксобрания.

Для справки:

Поэтапный переход к экономически обоснованным энерготарифам для регионов Дальнего Востока предусмотрен законом, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. Документ продлевал механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и предусматривал поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей:

В течение пяти лет — в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счёт, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В течение трёх лет — в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области ТЭК и драгоценных камней и металлов.

Кроме того, с 2025 года начнётся постепенный запуск энергорынка на Дальнем Востоке, то есть начало торговли по свободным ценам.

Юридически с этого момента бывшая неценовая зона Дальнего Востока будет включена в состав второй ценовой зоны (Сибирь). Но фактическое объединение энергосистем возможно только после строительства электросетей для обеспечения их синхронной работы. Запуск новой линии ожидается не ранее конца 2028 года. До этого момента формирование цен на электроэнергию и мощность будет осуществляться отдельно для территории Дальнего Востока и отдельно для остальной части второй ценовой зоны.

ЗАРПЛАТЫ

В ходе выступления Ирина Унтилова подняла еще одну проблему, актуальную как для Камчатского края, так и других регионов. Это компрессия зарплаты работников бюджетной сферы.

- Что это означает на практике? Это отсутствие разницы в зарплате квалифицированных и неквалифицированных работников. Это когда повар и младший воспитатель в детском саду получают зарплату наравне со сторожем или дворником. Зарплату неквалифицированным работникам увеличивают до МРОТ из фонда оплаты труда, где просто не остается средств на стимулирующие надбавки квалифицированным специалистам, – прокомментировала Ирина Унтилова.

Она подчеркнула, что компрессия зарплаты вызывает отток кадров и не способствует привлечению молодежи в бюджетные учреждения.

- К 26-му году готовится переход на новую систему оплаты труда, но тема буквально «горит» уже сегодня, – сказала Ирина Унтилова.

Председатель камчатского Заксобрания призвала к совместному поиску решения обозначенных проблем.

Кстати, с 1 декабря на 5,1% проиндексируют зарплату работников бюджетной сферы. Индексация коснется около 30 тысяч работников - педагогов, врачей, работников культуры, спорта и соцработников. Из краевого бюджета на эти цели выделят 1,8 миллиарда рублей. Но, как видно из выступления Председателя Заксобрания, бюджет уже трещит по швам.

Кроме того, в регионе с 1 января вырастет уровень минимального размера оплаты труда на 16,6%. В России МРОТ составит 22 440 рублей, на Камчатке около 58 344 рублей, в Корякском округе 62 832 рубля, в Алеутском – 67 320 рублей.

Добавим, что парламентские слушания в Совете Федераций по проекту федерального бюджета на ближайшие три года состоялись под председательством Валентины Матвиенко. Перед сенаторами выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Борис Ковальчук, представители регионов, экспертного сообщества.

В первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и период 2026 и 2027 годов будет рассмотрен Госдумой 24 октября.