ВОЛОНТЁРЫ ИЗ ЭССО СВОИХ НЕ БРОСАЮТ

Два года назад жители села Эссо Камчатского края создали инициативную группу для поддержки земляков - участников специальной военной операции.

Добровольцы плетут масксети, собирают средства на покупку необходимых для воинов вещей и оборудования, готовят сухое питание.

«Идея создания группы возникла спонтанно, но быстро обрела масштабы благодаря энтузиазму и самоотверженности её участников. Символом группы стал логотип, разработанный Евгением Паклы. Этот логотип стал узнаваемым символом поддержки для всех, кто связан с инициативой», – рассказала организатор группы «Своих не бросаем» Валентина Белова.

Первая крупная акция группы состоялась в декабре 2022 года. Валентина Белова и Александр Нахимов, в короткий срок собрали значительную сумму денег благодаря широкой поддержке односельчан. На собранные средства были приобретены три современных тепловизора, обеспечивающих бойцам преимущество в ночных условиях, а также значительная партия медикаментов, предоставленных Рамилем Гафуровым. Эти посылки с жизненно необходимыми предметами стали первым шагом к оказанию целенаправленной помощи.

Следующим этапом стало производство маскировочных сетей. Инициатором акции стала Александра Андрианова, которая обратилась к жителям Эссо с призывом к совместной работе.

«16 апреля в библиотеке села состоялся первый сбор желающих. Вскоре, благодаря поддержке администрации села Эссо, группа получила помещение для полноценной мастерской. 5 мая мы уже начали обустраивать рабочее пространство. Были закуплены прочная камуфляжная ткань различных расцветок, острые прочные ножницы, изготовлены специальные рамы для облегчения плетения, позволяющие создавать большие и ровные сети за короткое время», – рассказала Валентина Белова.

Финансы собирали на ярмарках, которые организовывали и проводили Валентина Белова и Виктория Нахимова. Жители Эссо активно участвовали, принося не только деньги, но и различные полезные вещи: от продуктов питания до предметов первой необходимости. Для удобства были установлены ящики для пожертвований и открыт банковский счет для безналичного перевода. Средства использовались строго по назначению, постоянно согласовываясь с потребностями бойцов».

С самого начала помощь волонтёрам оказал депутат Заксобрания Камчатского края Роман Гранатов. Парламентарий направил средства на покупку современного стеклопакета для установки в помещении, где производят маскировочные сети.

«Нам дали для работы помещение с глухими окнами. Я написала обращение к Роману Георгиевичу Гранатову, и депутат помог приобрести современный стеклопакет. После установки нового окна в помещении стало гораздо комфортнее работать», – рассказала организатор группы «Своих не бросаем» Валентина Белова.

Сейчас деятельность группы значительно расширилась. Помимо плетения маскировочных сетей, волонтеры вяжут теплые носки, шьют термобелье, плетут браслеты выживания, готовят сухие рационы питания, включая сухие супы и пюре. Кроме того, группа изготавливает так называемые «сухие души» — компактные наборы для гигиены, крайне необходимые в полевых условиях.

Александр Нахимов поддерживает постоянную связь с бойцами, уточняя их потребности и заказывая специальное снаряжение. Благодаря его усилиям, были закуплены и отправлены тепловизоры, пламегасители-глушители для автоматов, современные радиостанции, прочные берцы, теплые спальные мешки и многое другое.

«Нас объединяет стремление помочь землякам, и мы будем продолжать работу, пока это будет необходимо. Верим, что наша помощь приносит реальную пользу, позволяя бойцам чувствовать поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Все посылки фиксируются и отслеживаются. Мы стремимся к полной прозрачности и отчётности перед односельчанами. В будущем планируем расширить сферу деятельности, привлекая новые ресурсы и укрепляя связь с военнослужащими», – сказала Валентина Белова.

Благодаря поддержке всего села и неутомимой работе участников, группа «Своих не бросаем» стала символом солидарности и надежды для тех, кто защищает нашу Родину.