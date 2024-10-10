В спортивных школах Камчатки идёт обновление инвентаря

С 2020 года спортивные школы олимпийского резерва получают государственную поддержку, сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве спорта. Благодаря этому ДЮСШ могут закупать спортивный инвентарь, экипировку и оборудование для занятий различными видами спорта, такими как горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки и плавание.

Особое внимание уделяется развитию зимних видов спорта и особенно горнолыжному. В Камчатском крае более 1200 детей занимаются этим видом спорта в местных школах. Юные спортсмены регулярно занимают призовые места на соревнованиях, а в спортивные учреждения регулярно поступает современный инвентарь. Благодаря поддержке губернатора Камчатского края Владимира Солодова и министерства спорта региона, в этом году наша школа приобрела более 80 пар лыж, а также около 20 пар лыжероллеров.



С 2020 года в Камчатском крае было построено 81 спортивное сооружение и объект спорта. Среди них 68 плоскостных спортивных сооружений, включая 12 хоккейных коробок, 4 футбольных поля и 6 площадок ГТО. Также было установлено 6 буксировочных канатных дорог на горнолыжных комплексах.



Спортивная сфера является важной частью «Народной программы», которая была разработана по инициативе Владимира Солодова в 2020 году. Этот документ объединяет реальные потребности и более 50 тысяч предложений жителей, которые стали основой работы губернатора и правительства края за последние четыре года.