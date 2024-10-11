В следующем году на Камчатке введут туристический налог

На Камчатке введут обязательный туристический налог, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Такой налог относится к числу местных налогов, то есть вводится в действие на основании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований», – сказано в сообщении.

Заместитель председателя краевого правительства Юлия Морозова рассказала, что губернатор принял решение о том, что полуостров будет внедрять на своей территории туристический налог с января.

«Налог будет присутствовать во всех районах региона. Сразу скажу, что закон на жителей Камчатки распространятся не будет – только на приезжающих гостей и туристов. На примере проживания в гостинице: человеку достаточно показать паспорт с пропиской в Камчатском крае, чтобы освободить его от воздействия туристического налога. Для гостей региона налог будет составлять 1 процент от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день», – добавила Морозова.

Сегодня районы края разрабатывают соответствующие нормативные акты. Планируется, что с туристический налог будет введен с 1 января 2025 года.

Добавим, что на территории Российской Федерации в рамках эксперимента действует туристический сбор, который проработает в пробном режиме до 31 декабря. В текущем виде его решено не продлевать.

Его заменит как раз новый налог со ставкой в процентах, который будет взиматься со всей суммы размещения, а не за сутки проживания. Средства, полученные от действия налога, останутся в бюджете муниципального образования и будут направлены на развитие инфраструктуры туризма.