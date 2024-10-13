Отравление учеников в школьной столовой в Елизове — возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, в период с 9 по 12 октября текущего года в одной из школ города Елизово были предоставлены услуги по организации питания, которые не соответствовали требованиям безопасности, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе следственного комитета Камчатки.



«Это привело к ухудшению здоровья и госпитализации не менее 11 детей с признаками острых кишечных инфекций. Ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — рассказали ведомстве.



В связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственный отдел по городу Елизово Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбудил уголовное дело.



В настоящее время проводятся следственные и другие процессуальные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств произошедшего.