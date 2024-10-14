ЖЕНСКИЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» собрал на Камчатке 100 самых активных и перспективных женщин, которые не только повышали свою квалификацию, участвовали в обсуждении социально-важных вопросов.

После образовательных сессий команды участниц представили экспертному жюри, в которое вощли, в том числе, высшие должностные лица субъектов ДФО и Арктической зоны, презентации пилотных проектов, призванных внести вклад в социально-экономическое развитие этих макрорегионов.

Среди них - шесть участниц (и шесть проектов) от Камчатского края.

Вместе с коллегами из разных регионов представительницы бизнеса, органов власти и общественных организаций Камчатки предложили идеи, которые призваны помочь сделать жизнь в нашем регионе комфортнее, безопаснее и интереснее.

Так, директор Камчатского Дворца молодёжи Дарья Кадачигова в составе команды «Шаг вперёд» защитила перед экспертным сообществом проект по реконструкции заброшенного парка «Электрон» в Петропавловске- Камчатском. Она предложила создать на территории в 2000 кв.м новое современное многофункциональное общественное пространство – точку притяжения, где молодёжь сможет проводить время, независимо от капризов камчатской погоды. Первый этап реализации проекта парка «Молодёжный» - расчистка и озеленение территории, создание амфитеатра и костровой площадки.

Исполнительный директор краевого Центра управления спортивными объектами Мария Смирнова участвовала в разработке проекта «Сильные сердцем», который призван развивать на Камчатке лучшие практики из других регионов, улучшающие качество жизни и доступность среды для детей с ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Проректор по молодёжной политике и воспитательной работе КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Бурова в составе команды «СевероВосток» работала над проектом «Женский компас», в рамках развития внутреннего туризма в регионах Севера и Дальнего Востока.

Начальник отдела правовой и кадровой работы краевого Центра управления спортивными объектами Екатерина Москалева из команды «Развитие» представила в прямом смысле жизненно важную инициативу. Она предложила уделить особое внимание просвещению школьников 7-14 лет в вопросах безопасности. Проект представляет собой образовательную программу, включающую теоретические и практические занятия по противопожарной и информационной безопасности, финансовой грамотности и т.п.

Руководитель подразделения по спортивной подготовке краевого Центра управления спортивными объектами Дарья Бойченко в составе команды «Ориентация - Север» защитила проект, слоган которого звучит так: «Изучая наследие гербов, создавай своё будущее!» Участница форума уверена, что любовь к стране начинается с патриотического отношения к малой родине. Поэтому очень важно разбираться в геральдическом наследии своего края, которое является неотъемлемой частью его истории.

Директор ООО «Флагман-К» Мария Иванова представила на форуме проект «Территория молодых», - цифровой ресурсный центр, где подростки могут найти наставника для помощи в выборе будущей профессии и понять, что Север и Дальний Восток – территории, где они смогут себя реализовать и построить успешное будущее.

Напомним, Проект «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в партнерстве с Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга, при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Совета Евразийского женского форума.