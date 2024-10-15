В Елизовской школе №1 на Камчатке объявили карантин из-за пищевого отравления детей

Министерство образования проводит проверку по факту отравления учеников Елизовской школы. Также проводятся проверки управлением Роспотребнадзора, прокуратурой и следственным комитетом Камчатского края, сообщили ИА «Камчатка» в администрации края.

С 11 по 13 октября на пищеблоке школы были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. В целях предотвращения распространения инфекции в школе объявлен карантин до 18 октября. Для учащихся, находящихся на карантине, организовано дистанционное обучение.

Как сообщила и.о. министра образования Камчатского края Анастасия Захаровская, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет. В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек — 1 преподаватель и 34 ребёнка. Состояние пациентов стабильное.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что по итогам проверок будут приняты меры ответственности для должностных лиц, допустивших массовое отравление учеников.