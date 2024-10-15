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В Камчатском крае объявлен набор молодёжи для участия во Всероссийском форуме «Дигория»

15:55
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В Камчатском крае объявлен набор молодёжи для участия во Всероссийском форуме «Дигория»

На Всероссийском форуме «Дигория» для заявившихся к участию молодых людей, пройдут мероприятия по пяти направлениям — Медиа и коммуникации; Политическая экспертиза; Политическая аналитика; Социальные и креативные технологии; Политическое образование и гражданское просвещение, сообщили ИА «Камчатка» а региональном правительстве.

Участники форума смогут пройти оценку своих профессиональных компетенций в Ассессмент-центре, а также обсудить возможности карьерного роста с ключевыми работодателями общественно-политической сферы в Карьерном центре Polit.Job. Это делает форум и премию не только площадкой для выработки идей и концепций, но и ключевой кадровой платформой для специалистов в политической сфере в стране.

«Важно не только дать возможность молодому поколению выразить свою точку зрения на современные проблемы, но и получить качественный результат. Форум этого года в большей степени ориентирован на достижение практических целей. Мы хотим увидеть инновационные подходы и креативные идеи для решения этих сложных задач. Именно поэтому и аудитория форума более опытная и экспертная, средний возраст участников в последние годы составляет 27-28 лет», — прокомментировал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

Регистрация на VI Всероссийский форум «Дигория» продлится до 27 октября 23:59 по московскому времени. Заявки принимаются через платформу АИС «Молодёжь России».

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