В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?

На Камчатке запущен новый проект под названием "Сила Севера". Если коротко, то это станет планом по развитию северных территорий полуострова - Корякского округа.

Самого плана пока нет, он только начинает формироваться. Программа развития Корякии будет строиться на основе предложений жителей округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов. Программа названа «Сила Севера».

«Настоящая сила Севера – в его людях, в тех, кто живёт на этой территории, кто работает, растит детей и строит планы, сообразуя их с развитием своего села, района, Камчатки в целом. Сила Севера в тех, кто не только верит в будущее нашего региона, но и предпринимает действенные шаги к его улучшению», – сказал Владимир Солодов.

Раздел «Сила Севера» соберёт в себя предложения жителей Корякского округа по благоустройству и развитию инфраструктуры своих посёлков. Он войдёт отдельным блоком в «Народную программу» развития всего Камчатского края.

О том, как будет проходить работа, нам рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Денис Прудкий.

– Денис Андреевич, кто может принять участие в формировании программы развития Корякии?

– Предложения по формированию программы развития Корякского округа может представить совершеннолетний гражданин, проживающий на территории любого населённого пункта Корякии.

- В чём суть проекта и какие территории в него вошли?

– Проект охватывает территорию Корякского округа: городской округ «посёлок Палана»; все сёла и посёлки, входящие в состав Карагинского, Олюторского, Пенжинского районов и Тигильского округа. Цель проекта – решить наболевшие проблемы, повысить качество жизни населения, проживающего на северных территориях края, сформировать долгосрочную программу развития всего Корякского округа.

– Как будет проводиться опрос?

– Во всех муниципалитетах Корякского округа опрос населения уже начался. Это делают волонтёры, при необходимости они и помогают заполнять анкеты. В анкетах людям предлагается высказать свои предложения – как улучшить жизнь в конкретном районе или селе. Предложения могут касаться любой сферы жизнедеятельности населённого пункта: здравоохранение, объекты транспортной инфраструктуры, объекты благоустройства, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д.

Сбор таких предложений продлится до 5 ноября. Потом пойдёт следующий этап – до конца года сделаем оцифровку анкет, внесём данные в электронную форму по результатам работы волонтёров на уровне населённых пунктов.

Далее:

– 1 квартал 2025 года – голосование за предложения;

- 2 квартал 2025 года – формирование проекта программы развития Корякского округа «Сила Севера»;

– май – июль 2025 года – публичное обсуждение программы развития Корякского округа;

– август 2025-го – презентация народной программы «Сила Севера».

– Как принять участие?

– До 5 ноября 2024 года гражданину необходимо будет собственноручно заполнить анкету, а также информацию о себе. Если житель самостоятельно не может заполнить анкету, за него может внести все данные волонтёр, а гражданин только поставит свою подпись, подтверждая согласие на обработку персональных данных. Также по всем возникающим вопросам можно обратиться в свой муниципалитет. К примеру, в Палане работа по сбору анкет уже началась. Там планируют охватить опросом более тысячи человек. Обращения к жителям районов уже сделали главы Олюторского, Тигильского районов и той же Паланы.

В целом, только за последние четыре года на Камчатке было благоустроено около 600 территорий. Данное направление работы также стало частью «Народной программы», разработанной в результате диалога с населением и отражающей более 50 тысяч предложений.

Блок «Сила Севера», сформированный на основе предложений жителей Корякского округа, станет неотъемлемой частью «Народной программы».