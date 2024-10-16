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  5. Уход «Витязь-Аэро» не должен создать сложностей для местных жителей — Росавиация

Уход «Витязь-Аэро» не должен создать сложностей для местных жителей — Росавиация

11:45
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Уход «Витязь-Аэро» не должен создать сложностей для местных жителей — Росавиация

Росавиация аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиакомпании «Витязь-Аэро» для коммерческих воздушных перевозок и приказала аннулировать сертификаты для авиаработ и авиации общего назначения без возможности восстановления, сообщает ИА «Камчатка» сегодня, 16 октября, со ссылкой на Министерство транспорта РФ

В Минтрансе заявили, что решения приняты по итогам внеплановой проверки Ространснадзора с участием Росавиации, выявившей грубые нарушения воздушного законодательства. Министр транспорта Роман Старовойт отметил, что отношение авиакомпании к безопасности полетов привело к трагическим последствиям, и запрет на полеты для нее является обоснованным.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что деятельность компании стала угрозой для пассажиров и специалистов, и провел консультации с авиакомпанией «Аврора» о готовности усилить свою работу внутри края. Он подчеркнул, что уход «Витязь-Аэро» не должен создать сложностей для местных жителей.
Авиакатастрофа в районе горного массива Вачкажец 31 августа унесла 22 жизни, основные причины — техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. 

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